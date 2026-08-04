04 Ağustos
Mjaellby-Slovan Bratislava
19:00
04 Ağustos
Ararat Armenia-NK Celje
19:00
04 Ağustos
Hapoel Beer Sheva-FK Crvena Zvezda
20:30
04 Ağustos
Sparta Prag-Lyon
21:00
04 Ağustos
Dinamo Zagreb-FK Kauno Zalgiris
21:00
04 Ağustos
Bournemouth-Genoa
15:00
04 Ağustos
Ipswich Town-Le Havre
21:45

Göztepe'de Juan'ın transferi iptal oldu!

Göztepe forması giyen Juan'ın CSKA Moskova'ya transferi iptal oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 12:02 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2026 12:22
Haber: DHA
Göztepe'de Juan'ın transferi iptal oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Süper Lig'de Göztepe'nin Brezilyalı yıldızı Juan, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'nın kapısından döndü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TRANSFERDEN VAZGEÇTİLER

Juan için geçen hafta sarı-kırmızılıların futbol şubesini yöneten Sport Republic'le 15 milyon euro bonservis ve bonuslar karşılığı anlaşmaya varan CSKA Moskova, mali şartlar nedeniyle anlaşmadan vazgeçti.

Süreçle ilgili açıklama yapan Rus ekibi, "CSKA Moskova, Juan'ın oyuncu olarak sahip olduğu özelliklere büyük değer veriyor ve Göztepe ile transfer görüşmeleri yürüttü. Ancak oyuncunun sportif ve mali şartları değerlendirildikten sonra kulüp yönetimi, görüşmelerden çekilme kararı aldı. CSKA, profesyonel ve yapıcı yaklaşımları nedeniyle Göztepe yönetimine teşekkür etti" mesajını paylaştı.

ŞU ANDA KULÜPTE KALDI

Göztepe'de geçen sezon ara transfer döneminde Fransız ekibi Lille'e yine 15 milyon euro bonservis teklifi gelmesine rağmen satılmayan Brezilyalı forvet şu an için kulüpte kaldı.

Juan için bu aşamada daha ciddi bir teklif olmadığı öğrenilirken golcü futbolcu yaz döneminde satılmazsa ara transfere kadar takımda kalacak. Göztepe'de 2 sezonu geride bırakan 24 yaşındaki futbolcu ilk sezonunda 28 maçta 8 gol, 4 asist, geçen sezon ise 32 maçta 11 gol, 4 asistle oynamıştı.

ANTHONY DENNIS

Teknik direktör Stanimir Stoilov, transferi gündemde olan Juan'a takımla çalışmasına rağmen hazırlık maçlarında süre vermemişti. Juan gibi özel maçlarda az süre bulan Brezilyalı orta saha Dennis için ise Coventry City ve Elversburg kulüpleriyle görüşmeler sürüyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.