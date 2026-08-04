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Kocaelisporlu Habib Ali Keita, aşkı için yurt dışına gitti!

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, aşkı için yurt dışına gittiği söylenen ve kadro dışı bırakılan Habib Ali Keita hakkında konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 12:38 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2026 13:43
Haber: Sporx.com
Kocaelisporlu Habib Ali Keita, aşkı için yurt dışına gitti!
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Kocaelispor Başkanı Recep Durul, kadro dışı bırakılan Habib Ali Keita'nın geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Keita'nın ayrılığının arkasında aşk iddiasının bulunduğunu söyleyen Durul, oyuncuyla ilgili gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını ancak geri dönüş ihtimaline de kapıyı kapatmadıklarını kaydetti.

AŞKININ PEŞİNE DÜŞTÜ

24 yaşındaki futbolcunun bir kadına aşık olduğu için kampı terk ettiği yönünde söylentiler olduğunu belirten Başkan Durul, "Keita'nın izinsiz gitmesi tabii ki hoş bir şey değil. Buna akıl tutulması diyebiliriz. Anlatılanlara göre orada bir kıza aşık olmuş, onun için gittiği söyleniyor. Ayrıca Türkiye'de değil, yurt dışında bir takımda oynamak istiyor. Ancak menajerleri bazen telefonlara çıkıyor, bazen çıkmıyor. Biz Kocaelispor olarak gerekli hukuki işlemleri başlatacağız ancak kendisine biraz süre verdik. 3-4 kulüpten transfer teklifi olduğu söyleniyor fakat şu ana kadar bize ulaşan resmi bir teklif yok" ifadelerini kullandı.



"KEİTA'YA 1 AY SÜRE VERDİK"

Keita'nın transfer sürecini yakından takip ettiklerini söyleyen Başkan Durul, oyuncunun menajeriyle görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Tecrübeli futbolcunun kariyerine yurt dışında devam etme isteğinin bulunduğunu dile getiren Durul, "Keita'ya bir ay süre verdik. Bu süreçte kendisine kulüp bulmasını bekliyoruz. Sürenin sonunda geri dönerse durumunu yeniden değerlendiririz. Şu an için verilmiş kesin bir karar yok" dedi.  



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