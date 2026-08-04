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Ankara Keçiörengücü, Tuncer Duhan Aksu'yu kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, son olarak İstanbulspor forması giyen Tuncer Duhan Aksu'yu transfer etti. Başkent temsilcisi, 28 yaşındaki sol bekle anlaşmaya varıldığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 13:20
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Ankara Keçiörengücü, Tuncer Duhan Aksu'yu kadrosuna kattı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Tuncer Duhan Aksu'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki sol bekle anlaşmaya varıldığı belirtildi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Keçiörengücü'nün açıklamasında, "Duhan'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

SON OLARAK İSTANBULSPOR'DA OYNADI

Son olarak İstanbulspor forması giyen Tuncer Duhan Aksu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Keçiörengücü ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe altyapısında yetişen Duhan Aksu, kariyerinde İstanbulspor'un yanı sıra Kasımpaşa ve Kocaelispor formalarını da giydi.

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