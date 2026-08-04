Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Tuncer Duhan Aksu'yu kadrosuna kattığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki sol bekle anlaşmaya varıldığı belirtildi.
KULÜPTEN AÇIKLAMA
Keçiörengücü'nün açıklamasında, "Duhan'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
SON OLARAK İSTANBULSPOR'DA OYNADI
Son olarak İstanbulspor forması giyen Tuncer Duhan Aksu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Keçiörengücü ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe altyapısında yetişen Duhan Aksu, kariyerinde İstanbulspor'un yanı sıra Kasımpaşa ve Kocaelispor formalarını da giydi.
KULÜPTEN AÇIKLAMA
Keçiörengücü'nün açıklamasında, "Duhan'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
SON OLARAK İSTANBULSPOR'DA OYNADI
Son olarak İstanbulspor forması giyen Tuncer Duhan Aksu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Keçiörengücü ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe altyapısında yetişen Duhan Aksu, kariyerinde İstanbulspor'un yanı sıra Kasımpaşa ve Kocaelispor formalarını da giydi.