Gençlerbirliği'nden transfer yasağı açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, FIFA tarafından kulüp hakkında verilen transfer yasağı kararına ilişkin açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başkent temsilcisi, Sekou Koita'nın CSKA Moskova'dan transferinden kaynaklanan bonservis bedeline yönelik mali yükümlülüklerin bulunduğunu belirtti.
ÖDEME SÜRECİ BAŞLATILDI
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Rusya Futbol Federasyonu'na bağlı PFC CSKA Moskova arasında profesyonel futbolcumuz Sekou Koita'nın transferine ilişkin imzalanan sözleşme kapsamında bonservis bedeline yönelik mali yükümlülükler bulunmaktadır. Kulübümüz, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ödeme sürecini başlatmış ve uluslararası para transferine ilişkin işlemleri süresi içinde gerçekleştirmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Gençlerbirliği, Rusya Federasyonu'na yönelik uluslararası yaptırımlar nedeniyle söz konusu ödemenin mevcut uluslararası bankacılık sistemi üzerinden tamamlanamadığını bildirdi.
FIFA'YA BAŞVURU YAPILDI
Açıklamada, yaşanan durumun uluslararası finans sisteminde uygulanan yaptırımlardan kaynaklandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Bu durum, uluslararası finans sisteminde uygulanan yaptırımların doğrudan etkisinden kaynaklanmaktadır. Kulübümüz, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki kararlılığını sürdürmekte olup, ödemenin uluslararası mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilebilmesi için ilgili kurumlarla gerekli girişimlerini sürdürmektedir. FIFA nezdinde de gerekli başvurular yapılmış olup süreç yakından takip edilmektedir."
HUKUKİ VE İDARİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Gençlerbirliği, ulusal ve uluslararası hukuk kuralları, FIFA düzenlemeleri ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklere uygun hareket etme konusundaki hassasiyetin sürdüğünü kaydetti.
Sürecin en kısa sürede çözüme kavuşması için gerekli hukuki ve idari çalışmaların devam ettiği bildirildi.
"GELECEĞİMİZİ SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNE İNŞA EDİYORUZ"
Kulübün açıklamasında ayrıca, "103 yıllık tarihimizin ve köklü değerlerimizin sorumluluğuyla hareket eden kulübümüz, geleceğini sağlam temeller üzerinde ve emin adımlarla inşa etmek için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yönetim Kurulumuz, gece gündüz demeden yürüttüğü çalışmalarla yalnızca mevcut sürecin sağlıklı şekilde sonuçlandırılmasına değil, aynı zamanda Gençlerbirliği'ni güçlü bir mali yapı, güçlü bir kadro ve sürdürülebilir sportif başarı anlayışıyla geleceğe taşımaya odaklanmıştır." denildi.
Gençlerbirliği, hedefinin kulübü yeniden Türk futbolunun güçlü ve kalıcı başarı hikayelerinden biri haline getirmek olduğunu belirtti.
ÖDEME SÜRECİ BAŞLATILDI
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Rusya Futbol Federasyonu'na bağlı PFC CSKA Moskova arasında profesyonel futbolcumuz Sekou Koita'nın transferine ilişkin imzalanan sözleşme kapsamında bonservis bedeline yönelik mali yükümlülükler bulunmaktadır. Kulübümüz, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ödeme sürecini başlatmış ve uluslararası para transferine ilişkin işlemleri süresi içinde gerçekleştirmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Gençlerbirliği, Rusya Federasyonu'na yönelik uluslararası yaptırımlar nedeniyle söz konusu ödemenin mevcut uluslararası bankacılık sistemi üzerinden tamamlanamadığını bildirdi.
FIFA'YA BAŞVURU YAPILDI
Açıklamada, yaşanan durumun uluslararası finans sisteminde uygulanan yaptırımlardan kaynaklandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Bu durum, uluslararası finans sisteminde uygulanan yaptırımların doğrudan etkisinden kaynaklanmaktadır. Kulübümüz, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki kararlılığını sürdürmekte olup, ödemenin uluslararası mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilebilmesi için ilgili kurumlarla gerekli girişimlerini sürdürmektedir. FIFA nezdinde de gerekli başvurular yapılmış olup süreç yakından takip edilmektedir."
HUKUKİ VE İDARİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Gençlerbirliği, ulusal ve uluslararası hukuk kuralları, FIFA düzenlemeleri ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklere uygun hareket etme konusundaki hassasiyetin sürdüğünü kaydetti.
Sürecin en kısa sürede çözüme kavuşması için gerekli hukuki ve idari çalışmaların devam ettiği bildirildi.
"GELECEĞİMİZİ SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNE İNŞA EDİYORUZ"
Kulübün açıklamasında ayrıca, "103 yıllık tarihimizin ve köklü değerlerimizin sorumluluğuyla hareket eden kulübümüz, geleceğini sağlam temeller üzerinde ve emin adımlarla inşa etmek için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yönetim Kurulumuz, gece gündüz demeden yürüttüğü çalışmalarla yalnızca mevcut sürecin sağlıklı şekilde sonuçlandırılmasına değil, aynı zamanda Gençlerbirliği'ni güçlü bir mali yapı, güçlü bir kadro ve sürdürülebilir sportif başarı anlayışıyla geleceğe taşımaya odaklanmıştır." denildi.
Gençlerbirliği, hedefinin kulübü yeniden Türk futbolunun güçlü ve kalıcı başarı hikayelerinden biri haline getirmek olduğunu belirtti.