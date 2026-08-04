2'nci Lig'de mücadele eden İzmir temsilcisi Aliağa FK, transfer çalışmalarını Furkan Yöntem'i kadrosuna katarak sürdürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-siyahlı ekip, Sarıyer forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar kiraladı.
İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ
Aliağa Futbol Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Turgay Mete de yer aldı.
MİLLİ TAKIMLARDA 35 MAÇ
Altınordu altyapısında yetişen Furkan Yöntem, alt yaş gruplarında milli takım formasıyla 35 karşılaşmaya çıktı.
Genç orta saha oyuncusu, bu müsabakalarda 5 gol kaydetti.
İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ
Aliağa Futbol Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Turgay Mete de yer aldı.
MİLLİ TAKIMLARDA 35 MAÇ
Altınordu altyapısında yetişen Furkan Yöntem, alt yaş gruplarında milli takım formasıyla 35 karşılaşmaya çıktı.
Genç orta saha oyuncusu, bu müsabakalarda 5 gol kaydetti.