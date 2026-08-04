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Aliağa FK, Sarıyer'den Furkan Yöntem'i kiraladı

2'nci Lig ekiplerinden Aliağa FK, Sarıyer forması giyen Furkan Yöntem'i kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 12:30
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa FK, Sarıyer'den Furkan Yöntem'i kiraladı
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2'nci Lig'de mücadele eden İzmir temsilcisi Aliağa FK, transfer çalışmalarını Furkan Yöntem'i kadrosuna katarak sürdürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-siyahlı ekip, Sarıyer forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar kiraladı.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Aliağa Futbol Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Turgay Mete de yer aldı.

MİLLİ TAKIMLARDA 35 MAÇ

Altınordu altyapısında yetişen Furkan Yöntem, alt yaş gruplarında milli takım formasıyla 35 karşılaşmaya çıktı.

Genç orta saha oyuncusu, bu müsabakalarda 5 gol kaydetti.

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