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Neymar: "Emekli olmayacağım"

Santos forması giyen Neymar, geleceğine Brezilya ekibi ile sözleşmesi bittikten sonra karar vereceğini söyledi. 34 yaşındaki futbolcu, emeklilik düşüncesi olmadığını dile getirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 11:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Neymar: 'Emekli olmayacağım'
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Santos forması giyen Brezilyalı yıldız Neymar, geleceğine dair konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Neymar, geleceğine Santos ile sözleşmesi bittikten sonra karar vereceğini söyledi.

Emeklilik ihtimali de gündeme gelen 34 yaşındaki yıldız futbolcu, "Emekli olmayı düşünmüyorum, ne zamana kadar devam edeceğimi de bilmiyorum. Aralık ayına kadar Santos ile sözleşmem var. Sözleşmemi yerine getirmeyi, Santos forması altında elimden gelenin en iyisini yapmayı planlıyorum. Ne yapacağımı ise sözleşmem bittiğinde düşüneceğim." dedi.

Santos'ta bu sezon 18 maçta süre bulan Neymar, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.

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