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MHK'den hakemlere yeni faul standardı: Artık kolay faul yok

Süper Lig'de yeni sezonla hakemler, hafif temaslar için düdük çalmayacak... Amaç; fiziksel mücadelenin ön plana çıktığı, temponun düşmediği ve topun daha fazla oyunda kaldığı, seyir zevki yüksek bir lig kalitesi sunmak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 10:24 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2026 10:25
Haber: Türkiye
MHK'den hakemlere yeni faul standardı: Artık kolay faul yok
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2026-2027 sezonunda Süper Lig'in oyun karakterini değiştirecek tarihi bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni sezonda hakemlerden, oyunu sık sık durduran ve soğutan kolay faul anlayışını terk etmeleri istenecek. Amaç ise topun daha fazla oyunda kaldığı, temponun düşmediği ve fiziksel mücadelenin ön plana çıktığı bir lig oluşturmak. Bu doğrultuda MHK, hakem seminerinde 'yeni faul standardı' konusunda kapsamlı bir eğitim verecek.

YARI YARIYA AZALACAK

Yeni dönemde omuz omuza mücadeleler, sert ancak futbol sınırları içinde kalan ikili mücadeleler ve oyuncuların avantaj sağlayamadığı hafif temaslar için düdük çalınmayacak. Buna karşılık kontrolsüz, rakip oyuncunun sağlığını tehlikeye atan veya açık şekilde faul niteliği taşıyan müdahalelerde ise taviz verilmeyecek. Böylece hem oyuncu güvenliği korunacak hem de oyunun gereksiz yere durmasının önüne geçilmiş olacak. 90 dakikada çalınan faul sayısı en az yüzde 50 oranında aşağı çekilmiş olacak.

NOTA YANSIYACAK

MHK'nin hayata geçirmek istediği yeni sistem sadece tavsiye niteliğinde kalmayacak. Hakem gözlemcileri ve performans değerlendiricileri, sezon boyunca faul standardını da raporlarına yansıtacak. Gereksiz yere oyunu durduran, basit temaslarda sık sık faul kararı veren hakemlerin performans puanları olumsuz etkilenecek. Yeni faul standardını uygulayan hakemler ise yüksek not alacak.

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