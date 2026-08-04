Renato Nhaga için ayrılık düşüncesi

Galatasaray'da genç oyuncuların gelişimi için kiralama formülü yeniden gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, teknik heyetin raporu doğrultusunda Renato Nhaga'nın düzenli forma giyebileceği bir takıma geçici olarak gönderilmesini değerlendiriyor.
Yönetim, 19 yaşındaki oyuncunun gelişimini yakından takip edecek ve oyuncunun daha fazla süre alabileceği en doğru projeyi belirlemeye çalışacak.
Galatasaray'a geride kalan sezonun devre arası transfer döneminde imza atan genç oyuncu, sarı-kırmızılılarda 5 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.
Yönetim, 19 yaşındaki oyuncunun gelişimini yakından takip edecek ve oyuncunun daha fazla süre alabileceği en doğru projeyi belirlemeye çalışacak.
Galatasaray'a geride kalan sezonun devre arası transfer döneminde imza atan genç oyuncu, sarı-kırmızılılarda 5 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.