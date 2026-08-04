Avrupa'nın beş büyük liginde transfer döneminin kapanmasına yaklaşık bir ay kala kulüpler ve menajerler arasındaki görüşmeler hız kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Real Madrid'de beklediği forma şansını bulamayan ve Mourinho'nun yeni sezon planlarında yer almadığı belirtilen Endrick için de transfer arayışlarının başladığı öne sürüldü.
FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞME İDDİASI
İspanyol basınında yer alan iddiaya göre Brezilyalı forvetin menajeri, oyuncusuna Avrupa'da yeni bir kulüp arıyor.
Menajerin görüşme yapmayı planladığı kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de bulunduğu ve tarafların önümüzdeki günlerde bir araya gelebileceği belirtildi.
REAL MADRID'DE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Genç yaşta büyük beklentilerle Real Madrid'e transfer olan Endrick'in, İspanyol ekibinde şu ana kadar beklenen performansı gösteremediği ifade edildi.
Geçen sezonun devre arasında Lyon'a kiralanan Brezilyalı forvetin, Fransız ekibinde iyi bir performans sergilediği aktarıldı.
OYNAMA GARANTİSİ TALEBİ
Endrick'in menajerinin, oyuncunun kiralık olarak gideceği kulüpten oynama garantisi isteyeceği belirtildi.
Fenerbahçe'nin ise böyle bir şartın sunulması halinde transfere olumlu yaklaşmasının beklenmediği ifade edildi.
FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞME İDDİASI
İspanyol basınında yer alan iddiaya göre Brezilyalı forvetin menajeri, oyuncusuna Avrupa'da yeni bir kulüp arıyor.
Menajerin görüşme yapmayı planladığı kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de bulunduğu ve tarafların önümüzdeki günlerde bir araya gelebileceği belirtildi.
REAL MADRID'DE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Genç yaşta büyük beklentilerle Real Madrid'e transfer olan Endrick'in, İspanyol ekibinde şu ana kadar beklenen performansı gösteremediği ifade edildi.
Geçen sezonun devre arasında Lyon'a kiralanan Brezilyalı forvetin, Fransız ekibinde iyi bir performans sergilediği aktarıldı.
OYNAMA GARANTİSİ TALEBİ
Endrick'in menajerinin, oyuncunun kiralık olarak gideceği kulüpten oynama garantisi isteyeceği belirtildi.
Fenerbahçe'nin ise böyle bir şartın sunulması halinde transfere olumlu yaklaşmasının beklenmediği ifade edildi.