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Galatasaray'da iki genç hedefi: Zeze ve Meite

Galatasaray, +4 kontenjanı için Nathan Zeze ve Kader Meite'yi kadrosuna katmak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 09:04
Haber: Sporx.com
Galatasaray'da iki genç hedefi: Zeze ve Meite
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Renato Nhaga ve Lesley Ugochuwku'yu kadrosunda bulunduran Galatasaray'ın +4 kontenjanında 2 boşluk var. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2003 ve sonrası doğumlu yabancıları gündemine alan sarı-kırmızılılar, aradığı isimleri Suudi Arabistan pazarında buldu: Nathan Zeze ve Kader Meite.

Abdülkerim Bardakcı ve Victor Osimhen'e alternatif bakan sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Zeze ile 2007 doğumlu Meite için düğmeye bastı.

ABDÜLKERİM İLE REKABET EDECEK

Zeze için NEOM'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunuldu. 2005 doğumlu Fransız solak stoper, Abdülkerim'le rekabet edecek profilde.

ICARDI YERİNE MEITE

Mauro Icardi yerine yedek forvet arayan sarıkırmızılılar, Meite'yi gözüne kestirdi. 18 yaşındaki Fildişili golcü için yine kiralama formülü devrede.

HEDEF VILLARREAL MAÇI

Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray Başkanı Özbek, Villarreal ile cumartesi akşamı oynanacak son hazırlık maçına yeni transferleri yetiştirmek istiyor.

ZEZE'DE MENAJER SORUNU

Öte yandan Milliyet'te yer alan habere göre, Suudi Arabistan temsilcisi NEOM forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper için Türkiye haklarını elinde bulunduran menajerin sorun çıkardığı öğrenildi. Galatasaray'ın bu menajeri devre dışı bırakarak transferi gerçekleştirmek istediği belirtildi. 

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