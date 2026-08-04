Trabzonspor'da Salah için geri sayım

Trabzonspor'da Muhammed Salah transferi için geri sayım! Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Trabzonspor, en büyük hamleyi yapmak için gün sayıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ISLAK İMZA BEKLENİYOR
Bordo-mavililer, Beşiktaş'ın da ilgilendiği ancak anlaşma sağlayamadığı dünya yıldızı Muhammed Salah ile prensip anlaşmasına varırken, Yunanistan'da tatilde olan tecrübeli futbolcuya sözleşmeyi gönderdi ve ıslak imzanın atılmasını beklemeye başladı.
ÖZEL KARŞILAMA HAZIRLIĞI
Trabzonspor'un bu hamlesi bordo-mavili taraftarlarda da heyecan yarattı. Transferin tamamlanması halinde bordo-mavili taraftarların Mısırlı yıldız için özel bir karşılama organizasyonu düzenlemesi bekleniyor.
ROTASI TÜRKİYE
Yönetimin, Salah'ı Türkiye'ye getirmek için özel uçak planını dahi yaptığı öğrenildi. Mısırlı futbolcu, Liverpool ile yollarını ayırmasının ardından birçok takımla görüşürken, rotası Türkiye oldu.
SIRA GOLCÜDE
Trabzonspor Yönetimi, Salah'ın imzayı atmasının ardından golcü transferi için düğmeye basacak. Hazırlık maçlarında Onuachu'nun performansı bekleneni veremezken, 'hangi bölgeye takviye gerekiyorsa o kadar transfer yapacağız' diyen Başkan Ertuğrul Doğan forvete de takviye için düğmeye basacak.
Kampın tamamlanmasının ardından Trabzon'a dönen teknik direktör Fatih Tekke ile bir toplantı yapacak olan Başkan Doğan ardından listedeki isimlerle görüşecek.
Bordo-mavililer, Beşiktaş'ın da ilgilendiği ancak anlaşma sağlayamadığı dünya yıldızı Muhammed Salah ile prensip anlaşmasına varırken, Yunanistan'da tatilde olan tecrübeli futbolcuya sözleşmeyi gönderdi ve ıslak imzanın atılmasını beklemeye başladı.
ÖZEL KARŞILAMA HAZIRLIĞI
Trabzonspor'un bu hamlesi bordo-mavili taraftarlarda da heyecan yarattı. Transferin tamamlanması halinde bordo-mavili taraftarların Mısırlı yıldız için özel bir karşılama organizasyonu düzenlemesi bekleniyor.
ROTASI TÜRKİYE
Yönetimin, Salah'ı Türkiye'ye getirmek için özel uçak planını dahi yaptığı öğrenildi. Mısırlı futbolcu, Liverpool ile yollarını ayırmasının ardından birçok takımla görüşürken, rotası Türkiye oldu.
SIRA GOLCÜDE
Trabzonspor Yönetimi, Salah'ın imzayı atmasının ardından golcü transferi için düğmeye basacak. Hazırlık maçlarında Onuachu'nun performansı bekleneni veremezken, 'hangi bölgeye takviye gerekiyorsa o kadar transfer yapacağız' diyen Başkan Ertuğrul Doğan forvete de takviye için düğmeye basacak.
Kampın tamamlanmasının ardından Trabzon'a dönen teknik direktör Fatih Tekke ile bir toplantı yapacak olan Başkan Doğan ardından listedeki isimlerle görüşecek.