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Fenerbahçe'de Diego Carlos'a İtalya'dan talip

Bologna'nın, takımdan ayrılması beklenen Jhon Lucumi'nin yerine Fenerbahçeli Diego Carlos'u gündemine aldığı öne sürüldü. Brezilyalı stoperin maaşının İtalyan kulübü için sorun oluşturduğu belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 09:16
Haber: Takvim
Fenerbahçe'de Diego Carlos'a İtalya'dan talip
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Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Diego Carlos ile ilgili İtalya'dan transfer iddiası geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Bologna, takımdan ayrılması beklenen Jhon Lucumi'nin yerine Brezilyalı stoperi gündemine aldı.

MAAŞI SORUN OLUŞTURUYOR

Haberde Diego Carlos'un maaşının Bologna açısından sorun teşkil ettiği belirtildi.

İtalyan kulübü ile oyuncu tarafı arasındaki görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

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