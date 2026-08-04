Fenerbahçe'de Diego Carlos'a İtalya'dan talip

Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Diego Carlos ile ilgili İtalya'dan transfer iddiası geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Bologna, takımdan ayrılması beklenen Jhon Lucumi'nin yerine Brezilyalı stoperi gündemine aldı.
MAAŞI SORUN OLUŞTURUYOR
Haberde Diego Carlos'un maaşının Bologna açısından sorun teşkil ettiği belirtildi.
İtalyan kulübü ile oyuncu tarafı arasındaki görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.
MAAŞI SORUN OLUŞTURUYOR
Haberde Diego Carlos'un maaşının Bologna açısından sorun teşkil ettiği belirtildi.
İtalyan kulübü ile oyuncu tarafı arasındaki görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.