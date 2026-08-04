04 Ağustos
Mjaellby-Slovan Bratislava
19:00
04 Ağustos
Ararat Armenia-NK Celje
19:00
04 Ağustos
Hapoel Beer Sheva-FK Crvena Zvezda
20:30
04 Ağustos
Sparta Prag-Lyon
21:00
04 Ağustos
Dinamo Zagreb-FK Kauno Zalgiris
21:00
04 Ağustos
Bournemouth-Genoa
15:00
04 Ağustos
Ipswich Town-Le Havre
21:45

Ognjen Mimovic'e Süper Lig'den iki teklif

Konyaspor ve Erzurumspor, Fenerbahçe'den sağ bek Ognjen Mimovic ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 09:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ognjen Mimovic'e Süper Lig'den iki teklif
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'de sağ bek Ognjen Mimovic'e Süper Lig'den iki talip çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Konyaspor, Mimovic transferi için harekete geçti. Yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe ile temasa geçti ve 21 yaşındaki sağ bekin transfer şartlarını sordu.

ERZURUMSPOR TEKLİF YAPACAK

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor, Fenerbahçe'den Ognjen Mimovic'e talip oldu. Erzurumspor, ilerleyen günlerde Fenerbahçe'ye kiralama teklifini sunacak.

Fenerbahçe'den geçen sezon Pafos'a kiralanan genç sağ bek, Pafos'ta 28 maçta 2 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.