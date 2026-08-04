Ognjen Mimovic'e Süper Lig'den iki teklif

Fenerbahçe'de sağ bek Ognjen Mimovic'e Süper Lig'den iki talip çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Konyaspor, Mimovic transferi için harekete geçti. Yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe ile temasa geçti ve 21 yaşındaki sağ bekin transfer şartlarını sordu.
ERZURUMSPOR TEKLİF YAPACAK
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor, Fenerbahçe'den Ognjen Mimovic'e talip oldu. Erzurumspor, ilerleyen günlerde Fenerbahçe'ye kiralama teklifini sunacak.
Fenerbahçe'den geçen sezon Pafos'a kiralanan genç sağ bek, Pafos'ta 28 maçta 2 asist yaptı.
ERZURUMSPOR TEKLİF YAPACAK
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor, Fenerbahçe'den Ognjen Mimovic'e talip oldu. Erzurumspor, ilerleyen günlerde Fenerbahçe'ye kiralama teklifini sunacak.
Fenerbahçe'den geçen sezon Pafos'a kiralanan genç sağ bek, Pafos'ta 28 maçta 2 asist yaptı.