Galatasaray'a Rafael Leao uyarısı

Galatasaray ile ilgili değerlendirmede bulunan Levent Tüzemen, transferi gündeme gelen Rafael Leao ile ilgili, "Akılcı olmaz." yorumunda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 07:52
Haber: Sabah
Galatasaray'a Rafael Leao uyarısı
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Levent Tüzemen, Sabah'ta Galatasaray ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tüzemen, Milan forması giyen ve transferi gündeme gelen Rafael Leao konusunda sarı-kırmızılılara uyarıda bulundu.

"AKILCI OLMAZ"

Levent Tüzemen, "Barış'ı satıp Leao'yu almak akılcı bir transfer olmaz. Milan'dan ayrılacak Leao'ya hiçbir İtalyan kulübünün teklif götürmemesi bir tesadüf mü? Juventus'tan ayrılan Vlahovic'e hiçbir İtalyan kulübünün talepte bulunmaması bir tesadüf mü? Ben yönetimin yerinde olsam Barış'ı asla satmam. Çünkü Barış, Galatasaray'ın cesur yüreği." diye konuştu.

Milan'da geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan 27 yaşındaki Portekizli Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı. 

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