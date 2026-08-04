04 Ağustos
Mjaellby-Slovan Bratislava
19:00
04 Ağustos
Ararat Armenia-NK Celje
19:00
04 Ağustos
Hapoel Beer Sheva-FK Crvena Zvezda
20:30
04 Ağustos
Sparta Prag-Lyon
21:00
04 Ağustos
Dinamo Zagreb-FK Kauno Zalgiris
21:00
04 Ağustos
Bournemouth-Genoa
15:00
04 Ağustos
Ipswich Town-Le Havre
21:45

Ruben Amorim'den Rafael Leao sözleri

Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Rafael Leao ile ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 11:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ruben Amorim'den Rafael Leao sözleri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Milan Teknik Direktörü Ruben Amorim, Inter ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Portekizli teknik adam, Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı geçen Rafael Leao ile ilgili, "Rafael Leao, Milan gibi bir kulüpte olduğu için şanslı, bu yüzden mutlu olmalı. Onun mutlu ve motive olduğunu hissediyorum." dedi.

Transfer çalışmalarına dair konuşan Portekizli teknik adam, "Elimdeki kadrodan çok memnunum. Kendi oyun kimliğimizi oluşturuyoruz. Ayrıca transfer konusunda ne yapmak istediğimiz konusunda net fikirlerimiz var. Bazen bunu gerçekleştirmek mümkün oluyor, bazen olmuyor." dedi.

Ruben Amorim, "Transfer döneminin bitimine kadar ne olacağını bilmiyorum ama bu grubun gerçekten kenetlendiğini hissedebiliyorum." sözlerini sarf etti.

LEAO'NUN PERFORMANSI

Milan'da geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.