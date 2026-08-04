04 Ağustos
Mjaellby-Slovan Bratislava
19:00
04 Ağustos
Ararat Armenia-NK Celje
19:00
04 Ağustos
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04 Ağustos
Sparta Prag-Lyon
21:00
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21:00
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Bournemouth-Genoa
15:00
04 Ağustos
Ipswich Town-Le Havre
21:45

Fenerbahçe Avrupa'da 303. kez sahnede

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Sturm Graz'ı ağırlayacağı karşılaşmayla Avrupa kupalarındaki 303. sınavını verecek. Sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 302 Avrupa maçında 119 galibiyet elde etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 11:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Avrupa'da 303. kez sahnede
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında yarın Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli ekip, bu mücadeleyle Avrupa kupalarındaki 303. karşılaşmasına çıkacak.

AVRUPA'DA 119 GALİBİYET

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 302 karşılaşmada 119 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 mağlubiyet yaşadı.

Bu müsabakalarda rakip fileleri 411 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde 424 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 45. MAÇ

Fenerbahçe, Sturm Graz karşılaşmasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 45. maçını oynayacak.

Sarı-lacivertli takım, bu organizasyonun elemelerinde çıktığı 44 müsabakada 16 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 64 gol kaydederken kalesinde 52 gole engel olamadı.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI


Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 104

 50

 31

 23

 148

 107
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 44

 16

 14

 14

 64

 52
UEFA Şampiyonlar Ligi

 40

 11

 6

 23

 42

 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Konferans Ligi

 18

 12

 -

 6

 44

 23
TOPLAM

 302

 119

 66

 117

 411

 424
 

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