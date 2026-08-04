Fenerbahçe Avrupa'da 303. kez sahnede

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında yarın Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli ekip, bu mücadeleyle Avrupa kupalarındaki 303. karşılaşmasına çıkacak.
AVRUPA'DA 119 GALİBİYET
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 302 karşılaşmada 119 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 mağlubiyet yaşadı.
Bu müsabakalarda rakip fileleri 411 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde 424 gol gördü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 45. MAÇ
Fenerbahçe, Sturm Graz karşılaşmasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 45. maçını oynayacak.
Sarı-lacivertli takım, bu organizasyonun elemelerinde çıktığı 44 müsabakada 16 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.
Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 64 gol kaydederken kalesinde 52 gole engel olamadı.
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI
AVRUPA'DA 119 GALİBİYET
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar oynadığı 302 karşılaşmada 119 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 mağlubiyet yaşadı.
Bu müsabakalarda rakip fileleri 411 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde 424 gol gördü.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 45. MAÇ
Fenerbahçe, Sturm Graz karşılaşmasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 45. maçını oynayacak.
Sarı-lacivertli takım, bu organizasyonun elemelerinde çıktığı 44 müsabakada 16 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.
Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 64 gol kaydederken kalesinde 52 gole engel olamadı.
FENERBAHÇE'NİN AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI
| Organizasyon
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
| UEFA Kupası
| 54
| 18
| 10
| 26
| 72
| 91
| UEFA Avrupa Ligi
| 104
| 50
| 31
| 23
| 148
| 107
| Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
| 33
| 9
| 4
| 20
| 30
| 70
| UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
| 44
| 16
| 14
| 14
| 64
| 52
| UEFA Şampiyonlar Ligi
| 40
| 11
| 6
| 23
| 42
| 70
| Avrupa Kupa Galipleri Kupası
| 9
| 3
| 1
| 5
| 11
| 11
| UEFA Konferans Ligi
| 18
| 12
| -
| 6
| 44
| 23
| TOPLAM
| 302
| 119
| 66
| 117
| 411
| 424