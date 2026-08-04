Durant: 'LeBron'lu 76ers, Warriors süper takımından daha iyi'

Tecrübeli yıldız Kevin Durant, LeBron James liderliğindeki yeni Philadelphia 76ers kadrosunun, 2017'de forma giydiği Golden State Warriors süper takımından daha iyi olduğunu düşündüğünü söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Instagram'da yaptığı yorumlarda Durant, LeBron James, Joel Embiid, Jaylen Brown ve Tyrese Maxey gibi isimleri kadrosunda bulunduran 76ers'ın, Stephen Curry, Klay Thompson ve Draymond Green'le birlikte yer aldığı Warriors'tan daha güçlü olduğunu savundu.
Durant ayrıca şu ifadeleri kullandı:
"Çoğunuzun LeBron hayranı olduğunun farkındayım. Basketbol hakkında ne zaman konuşsam tetikleniyorsunuz çünkü iki şampiyonluğu LeBron'dan çaldığımı ve bunun onun GOAT iddiasını güçlendireceğini düşünüyorsunuz. Ama söylediklerime dikkat etmek yerine duygusal tepki veriyorsunuz."
Durant'ın bu açıklamaları, daha önce de LeBron'lu 76ers'ı kendi Warriors dönemindeki süper takıma benzetmesinin ardından daha fazla dikkat çekti.
Yaklaşık 10 yıl önce Oklahoma City Thunder'dan ayrılarak 73 galibiyetlik Golden State Warriors'a katılan Durant, NBA tarihinin en tartışmalı transferlerinden birine imza atmıştı.
Durant'ın gelişiyle birlikte Warriors, 2017 ve 2018 finallerinde LeBron James'li Cleveland Cavaliers'ı mağlup ederek üst üste iki şampiyonluk kazanmış ve üç sezon üst üste NBA Finalleri'ne yükselmişti.
Kariyerlerinin zirvesindeki Durant, Curry, Thompson ve Green dörtlüsüne Andre Iguodala'nın da önemli katkı vermesiyle Warriors, dönemin en dominant takımı haline gelmişti.
Şimdi ise gözler, 41 yaşındaki LeBron James, Joel Embiid, Jaylen Brown, Tyrese Maxey ve VJ Edgecombe'lu 76ers'ın Durant'ın iddiasını sahaya yansıtıp yansıtamayacağına çevrilmiş durumda.
Durant ayrıca şu ifadeleri kullandı:
"Çoğunuzun LeBron hayranı olduğunun farkındayım. Basketbol hakkında ne zaman konuşsam tetikleniyorsunuz çünkü iki şampiyonluğu LeBron'dan çaldığımı ve bunun onun GOAT iddiasını güçlendireceğini düşünüyorsunuz. Ama söylediklerime dikkat etmek yerine duygusal tepki veriyorsunuz."
Durant'ın bu açıklamaları, daha önce de LeBron'lu 76ers'ı kendi Warriors dönemindeki süper takıma benzetmesinin ardından daha fazla dikkat çekti.
Yaklaşık 10 yıl önce Oklahoma City Thunder'dan ayrılarak 73 galibiyetlik Golden State Warriors'a katılan Durant, NBA tarihinin en tartışmalı transferlerinden birine imza atmıştı.
Durant'ın gelişiyle birlikte Warriors, 2017 ve 2018 finallerinde LeBron James'li Cleveland Cavaliers'ı mağlup ederek üst üste iki şampiyonluk kazanmış ve üç sezon üst üste NBA Finalleri'ne yükselmişti.
Kariyerlerinin zirvesindeki Durant, Curry, Thompson ve Green dörtlüsüne Andre Iguodala'nın da önemli katkı vermesiyle Warriors, dönemin en dominant takımı haline gelmişti.
Şimdi ise gözler, 41 yaşındaki LeBron James, Joel Embiid, Jaylen Brown, Tyrese Maxey ve VJ Edgecombe'lu 76ers'ın Durant'ın iddiasını sahaya yansıtıp yansıtamayacağına çevrilmiş durumda.