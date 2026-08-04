04 Ağustos
Mjaellby-Slovan Bratislava
19:00
04 Ağustos
Ararat Armenia-NK Celje
19:00
04 Ağustos
Hapoel Beer Sheva-FK Crvena Zvezda
20:30
04 Ağustos
Sparta Prag-Lyon
21:00
04 Ağustos
Dinamo Zagreb-FK Kauno Zalgiris
21:00
04 Ağustos
Bournemouth-Genoa
15:00
04 Ağustos
Ipswich Town-Le Havre
21:45

Durant: "LeBron'lu 76ers, Warriors süper takımından daha iyi"

Tecrübeli yıldız Kevin Durant, LeBron James liderliğindeki yeni Philadelphia 76ers kadrosunun, 2017'de forma giydiği Golden State Warriors süper takımından daha iyi olduğunu düşündüğünü söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 12:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Durant: 'LeBron'lu 76ers, Warriors süper takımından daha iyi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Tecrübeli yıldız Kevin Durant, LeBron James liderliğindeki yeni Philadelphia 76ers kadrosunun, 2017'de forma giydiği Golden State Warriors süper takımından daha iyi olduğunu düşündüğünü söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Instagram'da yaptığı yorumlarda Durant, LeBron James, Joel Embiid, Jaylen Brown ve Tyrese Maxey gibi isimleri kadrosunda bulunduran 76ers'ın, Stephen Curry, Klay Thompson ve Draymond Green'le birlikte yer aldığı Warriors'tan daha güçlü olduğunu savundu.

Durant ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Çoğunuzun LeBron hayranı olduğunun farkındayım. Basketbol hakkında ne zaman konuşsam tetikleniyorsunuz çünkü iki şampiyonluğu LeBron'dan çaldığımı ve bunun onun GOAT iddiasını güçlendireceğini düşünüyorsunuz. Ama söylediklerime dikkat etmek yerine duygusal tepki veriyorsunuz."

Durant'ın bu açıklamaları, daha önce de LeBron'lu 76ers'ı kendi Warriors dönemindeki süper takıma benzetmesinin ardından daha fazla dikkat çekti.

Yaklaşık 10 yıl önce Oklahoma City Thunder'dan ayrılarak 73 galibiyetlik Golden State Warriors'a katılan Durant, NBA tarihinin en tartışmalı transferlerinden birine imza atmıştı.

Durant'ın gelişiyle birlikte Warriors, 2017 ve 2018 finallerinde LeBron James'li Cleveland Cavaliers'ı mağlup ederek üst üste iki şampiyonluk kazanmış ve üç sezon üst üste NBA Finalleri'ne yükselmişti.

Kariyerlerinin zirvesindeki Durant, Curry, Thompson ve Green dörtlüsüne Andre Iguodala'nın da önemli katkı vermesiyle Warriors, dönemin en dominant takımı haline gelmişti.

Şimdi ise gözler, 41 yaşındaki LeBron James, Joel Embiid, Jaylen Brown, Tyrese Maxey ve VJ Edgecombe'lu 76ers'ın Durant'ın iddiasını sahaya yansıtıp yansıtamayacağına çevrilmiş durumda.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.