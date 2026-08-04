Manifest Londra'ya mı Taşınıyor? Tolga Akış'tan İddialara Açıklama Geldi

Hayır. Manifest'in tamamen Londra'ya taşınacağı yönündeki iddialar doğrulanmadı. Tolga Akış, sosyal medyada yanlış anlaşılan açıklamalarının ardından yaptığı yeni değerlendirmede, grubun tamamen Londra'ya taşınacağı yönündeki yorumların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

İddialar nasıl ortaya çıktı?

Tolga Akış'ın yaptığı ilk paylaşımın ardından bazı sosyal medya hesaplarında Manifest üyelerinin Türkiye'deki evlerini kapatıp Londra'ya taşınacağı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Bu paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken, grubun hayranları da konuyla ilgili açıklama beklemeye başladı.

Tolga Akış ne dedi?

Tolga Akış, daha sonra yaptığı açıklamada ilk paylaşımının yanlış anlaşıldığını belirterek, Manifest'in tamamen Londra'ya taşınacağı yönündeki yorumların doğru olmadığını ifade etti. Açıklamanın ardından sosyal medyada dolaşan iddiaların büyük ölçüde yanlış anlamadan kaynaklandığı değerlendirildi.

Manifest'in Londra planı ne?

Manifest'in uluslararası kariyeri kapsamında Londra'da konserler vermesi ve yurt dışındaki çalışmalarını artırması bekleniyor. Grup daha önce de İngiltere'de konser planlarını duyurmuş ve uluslararası projeler üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Ancak bu durumun, grubun tamamen Londra'ya taşınacağı anlamına gelmediği belirtiliyor.

Sonuç: Manifest Londra'ya mı Taşınıyor?

Hayır. Mevcut açıklamalara göre Manifest'in tamamen Londra'ya taşınacağı iddiası doğru değil. Grup uluslararası çalışmalarını sürdürürken, sosyal medyada dolaşan taşınma iddialarının yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı ifade ediliyor.