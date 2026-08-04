Bodrum FK'den ayrılan Seferi, Kayserispor ile anlaşmaya vardı

Bodrum FK'den ayrılan Arnavut kanat oyuncusu Taulant Seferi'nin yeni takımı belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Muğla ekibinde iki sezon forma giydikten sonra kulübe veda eden 30 yaşındaki futbolcu, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor ile anlaşmaya vardı.
TÜRKİYE'DE KALDI
Bodrum FK'den ayrılmasının ardından Türkiye'de kalmayı tercih eden Seferi, kariyerine Kayserispor'da devam edecek.
17 GOL, 7 ASİST
Arnavut futbolcu, geçen sezon Bodrum FK formasıyla ligde 17 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
TÜRKİYE'DE KALDI
Bodrum FK'den ayrılmasının ardından Türkiye'de kalmayı tercih eden Seferi, kariyerine Kayserispor'da devam edecek.
17 GOL, 7 ASİST
Arnavut futbolcu, geçen sezon Bodrum FK formasıyla ligde 17 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.