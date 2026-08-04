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Bodrum FK'den ayrılan Seferi, Kayserispor ile anlaşmaya vardı

Bodrum FK'de iki sezon forma giyen Taulant Seferi, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor ile anlaştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 12:25
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK'den ayrılan Seferi, Kayserispor ile anlaşmaya vardı
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Bodrum FK'den ayrılan Arnavut kanat oyuncusu Taulant Seferi'nin yeni takımı belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Muğla ekibinde iki sezon forma giydikten sonra kulübe veda eden 30 yaşındaki futbolcu, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor ile anlaşmaya vardı.

TÜRKİYE'DE KALDI

Bodrum FK'den ayrılmasının ardından Türkiye'de kalmayı tercih eden Seferi, kariyerine Kayserispor'da devam edecek.

17 GOL, 7 ASİST

Arnavut futbolcu, geçen sezon Bodrum FK formasıyla ligde 17 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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