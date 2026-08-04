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Adebayo: "Giannis'le hedefimiz şampiyonluk"

Miami Heat'in yıldızı Bam Adebayo, Giannis Antetokounmpo'nun takıma katılmasıyla birlikte şampiyonluk hedefinin her zamankinden daha gerçekçi hale geldiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 12:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Adebayo: 'Giannis'le hedefimiz şampiyonluk'
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Miami Heat'in yıldızı Bam Adebayo, Giannis Antetokounmpo'nun takıma katılmasıyla birlikte şampiyonluk hedefinin her zamankinden daha gerçekçi hale geldiğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2020 ve 2023 yıllarında Miami ile NBA Finalleri'ne yükselmesine rağmen şampiyonluk yaşayamadığını hatırlatan Adebayo, Giannis transferinin organizasyona yeni bir heyecan kattığını belirtti.

"İnsan böyle bir sezonu heyecanla bekliyor. Pat Riley uzun zamandır bu seviyede bir yıldızı takıma kazandırmaya çalışıyordu. Bu değişimle birlikte gelişmek ve maçlar kazanmak istiyoruz." dedi.

Heat, 6 Temmuz'da Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr., Kel'el Ware, Kasparas Jakucionis ve draft hakları karşılığında Giannis Antetokounmpo ile Bobby Portis'i kadrosuna katmıştı.

Geçtiğimiz sezon 73 maçta 20.1 sayı, 10.0 ribaund ve 3.2 asist ortalamaları yakalayan Adebayo, All-Defensive Second Team'e seçilmişti.

Giannis ile yaz döneminde Las Vegas'ta birlikte çalıştıklarını söyleyen Adebayo, ilk konuşmalarının da aynı hedef etrafında şekillendiğini ifade etti.

"Çalışmaya başlamaya hazırız. Tek hedefimiz şampiyonluk. Giannis de aynı şekilde düşünüyor. Bu yüzden yaptığımız konuşmalar tamamen kazanmak üzerineydi." dedi.

Her iki oyuncunun da aynı menajer olan Alex Saratsis tarafından temsil edilmesinin uyum sürecini kolaylaştıracağını belirten Adebayo, dışarıdan yapılan yorumlara fazla önem vermediklerini söyledi.

"Bu sezon için büyük bir heyecan var. Önümüzde umut vadeden bir fırsat görüyoruz ve bunun peşinden gideceğiz."

Miami'nin yeni kadrosuyla ilgili en büyük soru işaretleri dış şut ve oyun kurucu organizasyonu olarak görülüyor. Heat, Giannis takasında Tyler Herro ve Jaime Jaquez Jr. gibi önemli hücum silahlarını kaybetmişti.

Kulüp bu açığı, geçen sezon Denver Nuggets formasıyla üç sayı çizgisinin gerisinden %40.7 isabet sağlayan Tim Hardaway Jr.'ı kadrosuna katarak kapatmaya çalıştı. Andrew Wiggins de kadroda kalmaya devam ediyor.

Adebayo ise takımın bu sorunları çözeceğine inanıyor.

"Bunu çözeceğiz. Dışarıdaki seslere çok fazla kulak asmıyoruz. Geçmişte elimizde daha az imkan varken de önemli işler başardık. Yine bir yolunu bulacağız."

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