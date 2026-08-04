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Mastantuono, Fiorentina'ya gidiyor

Real Madrid ve Fiorentina, Franco Mastantuono'nun kiralık transferinin son detaylarını görüşüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 14:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Mastantuono, Fiorentina'ya gidiyor
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Real Madrid forması giyen Franco Mastantuono, Fiorentina'ya transfer oluyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Marca'da yer alan habere göre, 18 yaşındaki genç Arjantinli oyuncu, Fiorentina'nın teklifini kabul etti. Mastantuono, kiralık olarak Fiorentina'ya gidecek.

Real Madrid ve Fiorentina'nın, kiralık transferin son detaylarını görüştüğü belirtildi.

Real Madrid forması altında geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan genç oyuncu, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

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