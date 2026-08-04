Mastantuono, Fiorentina'ya gidiyor

Real Madrid forması giyen Franco Mastantuono, Fiorentina'ya transfer oluyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Marca'da yer alan habere göre, 18 yaşındaki genç Arjantinli oyuncu, Fiorentina'nın teklifini kabul etti. Mastantuono, kiralık olarak Fiorentina'ya gidecek.
Real Madrid ve Fiorentina'nın, kiralık transferin son detaylarını görüştüğü belirtildi.
Real Madrid forması altında geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan genç oyuncu, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
Real Madrid ve Fiorentina'nın, kiralık transferin son detaylarını görüştüğü belirtildi.
Real Madrid forması altında geride kalan sezonda 35 maçta süre bulan genç oyuncu, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.