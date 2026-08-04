Ajax'tan Mika Godst için 45 milyon euro'ya ret

Ajax, 21 yaşındaki kanat oyuncusu Mika Godst için Paris Saint-Germain'den gelen teklifi kabul etmedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE De Telegraaf'ta yer alan habere göre, Paris Saint-Germain, 21 yaşındaki futbolcu için Ajax'a 40 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus teklif etti.
Ajax ise bu teklifi geri çevirdi. Ajax, Belçikalı futbolcunun olası transferinden 60 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bekliyor.
Geride kalan sezonda Ajax'ta 44 maçta süre bulan Mika Godst, 17 gol attı ve 15 asist yaptı.
Ajax ise bu teklifi geri çevirdi. Ajax, Belçikalı futbolcunun olası transferinden 60 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bekliyor.
Geride kalan sezonda Ajax'ta 44 maçta süre bulan Mika Godst, 17 gol attı ve 15 asist yaptı.