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Ajax'tan Mika Godst için 45 milyon euro'ya ret

Ajax, Mika Godst için PSG'den gelen 45 milyon euro'luk teklifi kabul etmedi. Hollanda ekibi, 21 yaşındaki futbolcusu için 60 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bekliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 13:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ajax'tan Mika Godst için 45 milyon euro'ya ret
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Ajax, 21 yaşındaki kanat oyuncusu Mika Godst için Paris Saint-Germain'den gelen teklifi kabul etmedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla De Telegraaf'ta yer alan habere göre, Paris Saint-Germain, 21 yaşındaki futbolcu için Ajax'a 40 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus teklif etti.

Ajax ise bu teklifi geri çevirdi. Ajax, Belçikalı futbolcunun olası transferinden 60 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bekliyor.

Geride kalan sezonda Ajax'ta 44 maçta süre bulan Mika Godst, 17 gol attı ve 15 asist yaptı.

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