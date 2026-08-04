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İzmir'de çifte gurur: Milli maç ve Adnan Süvari kararı

İzmir ve Göztepe, yeni sezon öncesinde aynı gün iki önemli gelişme yaşadı. A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı karşılaşma Gürsel Aksel Stadı'na alınırken, Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Adnan Süvari'nin adı verildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 15:00
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
İzmir'de çifte gurur: Milli maç ve Adnan Süvari kararı
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Türkiye'de futbolun ilk oynandığı şehir olan İzmir, yeni sezon öncesinde aynı gün iki önemli gelişmeyle gurur yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın 12 Kasım'da Belçika ile UEFA Uluslar A Ligi'nde oynayacağı karşılaşmanın Göztepe'nin Gürsel Aksel Stadı'nda yapılmasına karar verdi.

TFF ayrıca Trendyol Süper Lig'de yeni sezona, Göztepe'nin efsane teknik direktörü Adnan Süvari'nin adını verdi.

GÜRSEL AKSEL'DE ÜÇÜNCÜ MİLLİ MAÇ

Yapımı 2020 yılında tamamlanan ve Göztepe'nin efsane kaptanı Gürsel Aksel'in adını taşıyan stat, iki yıl aradan sonra A Milli Futbol Takımı'na ev sahipliği yapacak.

Gürsel Aksel Stadı, ay-yıldızlıları üçüncü kez ağırlayacak. Türkiye, daha önce bu statta UEFA Uluslar Ligi kapsamında 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 2-0, 9 Eylül 2024'te ise İzlanda'yı 3-1 mağlup etmişti.

ALTI YILLIK GİRİŞİM SONUÇLANDI

TFF, Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı öncülüğündeki İzmir kulüpleri ve sivil toplum kuruluşlarının girişimleri sonucunda yeni Süper Lig sezonuna Adnan Süvari'nin adını verdi.

Göztepe ve İZVAK, sezona Adnan Süvari'nin adının verilmesi için ilk olarak 2020 yılında TFF'ye başvurdu. Altı yıldır sürdürülen girişim, yeni sezon öncesinde yenilenen taleple sonuçlandı.

İZMİR KULÜPLERİNDEN ORTAK DİLEKÇE

Göztepe, Karşıyaka, Altay ve Altınordu başta olmak üzere İzmir kulüplerinin imzasını taşıyan ortak dilekçe TFF'ye sunuldu.

Girişime İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu, Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi, Türkiye Futbol Adamları Derneği ve çeşitli sivil toplum kuruluşları destek verdi.

ADNAN SÜVARİ'NİN TARİHİ BAŞARILARI

Teknik direktörlük kariyerine Karşıyaka'da başlayan Adnan Süvari, daha sonra görev yaptığı Göztepe'de Türk futbol tarihine geçen başarılara imza attı.

Süvari, sarı-kırmızılı takımı 1968-1969 sezonunda UEFA Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale, 1969-1970 sezonunda ise UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek finale taşıdı.

Adnan Süvari, bir Türk kulübünü Avrupa kupalarında yarı finale taşıyan ilk teknik direktör oldu. Göztepe, Süvari yönetiminde ayrıca 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.

1966-1968 yılları arasında Göztepe'deki görevinin yanı sıra A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştıran Süvari, üç farklı dönemde TFF yönetiminde görev yaptı. Adnan Süvari, 1991 yılında hayatını kaybetti.

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