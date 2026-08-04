18 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı Kuzey Makedonya'ya kaybetti

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Grup 1 sıralama turu ikinci maçında Kuzey Makedonya'ya 29-27 yenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 18 Yaş Altı Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Kuzey Makedonya ile karşılaştı.
İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI
Avrupa Şampiyonası'nda 20 yıl sonra mücadele eden Türkiye, karşılaşmanın ilk yarısını 15-13 önde tamamladı.
Milliler, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 29-27 mağlup ayrıldı.
İLK MAÇTA İSVEÇ'E KAYBETTİ
Ay-yıldızlı ekip, Grup 1 sıralama turundaki ilk maçında İsveç'e 41-32 mağlup olmuştu.
Türkiye, sıralama turunda 6 Ağustos Perşembe günü Kuzey Makedonya ile yeniden karşı karşıya gelecek.
İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI
Avrupa Şampiyonası'nda 20 yıl sonra mücadele eden Türkiye, karşılaşmanın ilk yarısını 15-13 önde tamamladı.
Milliler, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 29-27 mağlup ayrıldı.
İLK MAÇTA İSVEÇ'E KAYBETTİ
Ay-yıldızlı ekip, Grup 1 sıralama turundaki ilk maçında İsveç'e 41-32 mağlup olmuştu.
Türkiye, sıralama turunda 6 Ağustos Perşembe günü Kuzey Makedonya ile yeniden karşı karşıya gelecek.