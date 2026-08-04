04 Ağustos
Mjaellby-Slovan Bratislava
19:00
04 Ağustos
Ararat Armenia-NK Celje
19:00
04 Ağustos
Hapoel Beer Sheva-FK Crvena Zvezda
20:30
04 Ağustos
Sparta Prag-Lyon
21:00
04 Ağustos
Dinamo Zagreb-FK Kauno Zalgiris
21:00
04 Ağustos
Bournemouth-Genoa
15:00
04 Ağustos
Ipswich Town-Le Havre
21:45

18 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı Kuzey Makedonya'ya kaybetti

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Grup 1 sıralama turu ikinci maçında Kuzey Makedonya'ya 29-27 mağlup oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 15:48
Haber: AA, Fotoğraf: Instagram
18 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı Kuzey Makedonya'ya kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Grup 1 sıralama turu ikinci maçında Kuzey Makedonya'ya 29-27 yenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı ekip, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 18 Yaş Altı Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Kuzey Makedonya ile karşılaştı.

İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI

Avrupa Şampiyonası'nda 20 yıl sonra mücadele eden Türkiye, karşılaşmanın ilk yarısını 15-13 önde tamamladı.

Milliler, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 29-27 mağlup ayrıldı.

İLK MAÇTA İSVEÇ'E KAYBETTİ

Ay-yıldızlı ekip, Grup 1 sıralama turundaki ilk maçında İsveç'e 41-32 mağlup olmuştu.

Türkiye, sıralama turunda 6 Ağustos Perşembe günü Kuzey Makedonya ile yeniden karşı karşıya gelecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.