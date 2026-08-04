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Rusya voleybola dönüyor: 2027 Milletler Ligi'nde yer alacak

Uluslararası Voleybol Federasyonu, Rusya'nın kadın ve erkek milli takımlarının 2027 Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele edeceğini açıkladı. Karar kapsamında kapsamlı bir doping kontrol planının da uygulanacağı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 16:29 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2026 16:32
Haber: AA, Fotoğraf: Instagram
Rusya voleybola dönüyor: 2027 Milletler Ligi'nde yer alacak
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Uluslararası Voleybol Federasyonu, Rusya'nın kadın ve erkek milli takımlarının 2027 Voleybol Milletler Ligi'nde yer alacağını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FIVB'den yapılan açıklamada, kararın uluslararası müsabakalara dönüş için hazırlanan yol haritası kapsamında alındığı belirtildi.

DOPİNG KONTROL PLANI UYGULANACAK

Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tavsiyesi doğrultusunda kapsamlı bir doping kontrol planının geliştirileceği ve uygulamaya konulacağı ifade edildi.

ERKEKLER DÜNYA KUPASI'NA KATILMAYACAK

Rusya Voleybol Federasyonunun, erkek milli takımının 2027 FIVB Dünya Kupası'na katılmayacağını FIVB'ye bildirdiği aktarıldı.

Kadın milli takımının 2027 FIVB Dünya Kupası'na olası katılımına ilişkin değerlendirmelerin ise organizasyon komitesi ve ev sahibi ülkelerle sürdüğü belirtildi.

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