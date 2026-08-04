Fenerbahçe'ye Nicolas Jackson için dev rakipler

Fenerbahçe'ye Chelsea'den Nicolas Jackson transferinde önemli rakipler çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz basınında yer alan habere göre, Tottenham, Senegalli santrfor ile ilgileniyor.
Aston Villa'nın da 25 yaşındaki futbolcunun durumunu takip ettiği belirtildi.
AYRILMAYA SICAK BAKIYOR
Bonservisi Chelsea'de bulunan Nicolas Jackson, düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezonu kiralık olarak Bayern Münih'te geçiren Jackson, Alman ekibinin formasıyla 34 karşılaşmaya çıktı. Senegalli futbolcu bu maçlarda 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki futbolcunun, Chelsea ile sözleşmesi 2033 yılına kadar devam ediyor.
Aston Villa'nın da 25 yaşındaki futbolcunun durumunu takip ettiği belirtildi.
AYRILMAYA SICAK BAKIYOR
Bonservisi Chelsea'de bulunan Nicolas Jackson, düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezonu kiralık olarak Bayern Münih'te geçiren Jackson, Alman ekibinin formasıyla 34 karşılaşmaya çıktı. Senegalli futbolcu bu maçlarda 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki futbolcunun, Chelsea ile sözleşmesi 2033 yılına kadar devam ediyor.