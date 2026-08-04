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Fenerbahçe'ye Nicolas Jackson için dev rakipler

Tottenham ve Aston Villa, Chelsea forması giyen ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Nicolas Jackson ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 17:00 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2026 17:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye Nicolas Jackson için dev rakipler
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Fenerbahçe'ye Chelsea'den Nicolas Jackson transferinde önemli rakipler çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz basınında yer alan habere göre, Tottenham, Senegalli santrfor ile ilgileniyor.

Aston Villa'nın da 25 yaşındaki futbolcunun durumunu takip ettiği belirtildi.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Bonservisi Chelsea'de bulunan Nicolas Jackson, düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonu kiralık olarak Bayern Münih'te geçiren Jackson, Alman ekibinin formasıyla 34 karşılaşmaya çıktı. Senegalli futbolcu bu maçlarda 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki futbolcunun, Chelsea ile sözleşmesi 2033 yılına kadar devam ediyor.

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