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Spencer Dinwiddie'den Heat'e yeşil ışık

Tecrübeli oyun kurucu Spencer Dinwiddie, sosyal medya üzerinden verdiği yanıtla Miami Heat'e katılmaya sıcak baktığının sinyalini verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 16:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Spencer Dinwiddie'den Heat'e yeşil ışık
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Tecrübeli oyun kurucu Spencer Dinwiddie, sosyal medya üzerinden verdiği yanıtla Miami Heat'e katılmaya sıcak baktığının sinyalini verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Giannis Antetokounmpo etrafında yeni bir kadro kurmaya çalışan Heat'in uygun maliyetli takviyeler arayışı sürerken, deneyimli guard Spencer Dinwiddie de takıma katılmaya istekli olduğunu gösterdi.

Dinwiddie, bir Miami Heat taraftarının Instagram hikâyesine verdiği yanıtla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Deneyimli oyuncu son olarak Almanya Basketbol Ligi ekiplerinden Bayern Münih forması giymiş, Ekim ayında katıldığı kulüpten ocak ayında hasta bir aile üyesiyle ilgilenmek için ayrılarak ABD'ye dönmüştü.

Dinwiddie, NBA'de son olarak 2024-25 sezonunda Dallas Mavericks formasıyla 79 maçta 11.0 sayı, 4.4 asist ve 2.6 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

Kariyeri boyunca Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets, Washington Wizards ve NBA kariyerine başladığı Detroit Pistons formalarını da giyen 32 yaşındaki guard, ligin deneyimli isimleri arasında yer alıyor.

Oyun kurucu rotasyonunu güçlendirmek isteyen Miami Heat'in, Dinwiddie seçeneğini değerlendirebileceği belirtiliyor.

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