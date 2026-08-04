Milan Skriniar'dan Ake yorumu

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, Sturm Graz ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Skriniar, "Taraftarımızla birlikte takım olarak Sturm Graz maçını kazanmak istiyoruz. Taraftarların idmana gelip bizi desteklemesi harika. İlk geldiğim andan itibaren hep yanımızda oldular. Onları gururlandırmak istiyoruz." dedi.
Deneyimli savunma oyuncusu, Nathan Ake'nin transferi ve Hollandalı oyuncu ile ilgili gelen sorunun ardından, "Nathan Ake harika bir futbolcu. Performansı benim adıma sürpriz olmadı. Sadece bana değil, bütün takıma yardımcı oluyor. Onunla oynamak bana iyi hissettiriyor. Takım olarak daha iyi duruma gelmek için çalışıyoruz. Nathan Ake ile iyi çıkarttık. Daha da geliştireceğimiz şeyler var. Her zaman daha da iyi olmak istiyoruz. Onunla oynadığım için mutluyum." yorumunu yaptı.
Deneyimli savunma oyuncusu, Nathan Ake'nin transferi ve Hollandalı oyuncu ile ilgili gelen sorunun ardından, "Nathan Ake harika bir futbolcu. Performansı benim adıma sürpriz olmadı. Sadece bana değil, bütün takıma yardımcı oluyor. Onunla oynamak bana iyi hissettiriyor. Takım olarak daha iyi duruma gelmek için çalışıyoruz. Nathan Ake ile iyi çıkarttık. Daha da geliştireceğimiz şeyler var. Her zaman daha da iyi olmak istiyoruz. Onunla oynadığım için mutluyum." yorumunu yaptı.