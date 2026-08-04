Lakers ile Heat, Klay Thompson yarışında karşı karşıya gelebilir

Los Angeles Lakers'ın, sezon içinde Klay Thompson'ın serbest kalması halinde Miami Heat ile yıldız şutör için rekabete girebileceği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'ten Christian Clark'ın haberine göre Heat, Thompson'ın sözleşmesini feshederek serbest oyuncu konumuna geçmesi halinde tecrübeli oyuncu için en güçlü adaylardan biri olarak görülüyor.
Miami'nin, elindeki orta seviye istisna hakkını (mid-level exception) kullanarak Thompson'ı Giannis Antetokounmpo ve Bam Adebayo'nun yanına eklemeyi planladığı belirtildi.
Lakers cephesi ise şu ana kadar Thompson için herhangi bir takas görüşmesiyle anılmasa da, yıldız şutörün Los Angeles'ın ihtiyaç duyduğu profil olduğu ifade edildi.
Luka Doncic etrafında yeni kadrosunu şekillendiren Lakers'ın, özellikle dış şut konusunda takviyeye ihtiyaç duyduğu ve Thompson'ın bu alana doğrudan katkı sağlayabileceği vurgulandı.
Öte yandan Lakers'ın Jonathan Kuminga için işaretle ve takas et (sign-and-trade) formülü üzerinde çalışmayı sürdürdüğü, ancak Minnesota Timberwolves'un da genç forvet için ciddi bir aday haline geldiği kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon kariyerinin en düşük ortalamalarını yakalayan Thompson, 69 maçta 11.7 sayı ve 21.7 dakika ortalamalarıyla oynarken üç sayı çizgisinin gerisinden %38.3 isabet buldu.
Dallas Mavericks'in, dört kez NBA şampiyonu olan Thompson için takas seçeneklerini değerlendirdiği belirtilirken, kulübün sözleşme feshi yerine takas yolunu tercih ettiği ifade edildi.
Buna rağmen ilerleyen dönemde bir sözleşme feshi gerçekleşmesi halinde Lakers ile Heat'in, NBA tarihinin en iyi şutörlerinden biri için karşı karşıya gelmesi bekleniyor.
Miami'nin, elindeki orta seviye istisna hakkını (mid-level exception) kullanarak Thompson'ı Giannis Antetokounmpo ve Bam Adebayo'nun yanına eklemeyi planladığı belirtildi.
Lakers cephesi ise şu ana kadar Thompson için herhangi bir takas görüşmesiyle anılmasa da, yıldız şutörün Los Angeles'ın ihtiyaç duyduğu profil olduğu ifade edildi.
Luka Doncic etrafında yeni kadrosunu şekillendiren Lakers'ın, özellikle dış şut konusunda takviyeye ihtiyaç duyduğu ve Thompson'ın bu alana doğrudan katkı sağlayabileceği vurgulandı.
Öte yandan Lakers'ın Jonathan Kuminga için işaretle ve takas et (sign-and-trade) formülü üzerinde çalışmayı sürdürdüğü, ancak Minnesota Timberwolves'un da genç forvet için ciddi bir aday haline geldiği kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon kariyerinin en düşük ortalamalarını yakalayan Thompson, 69 maçta 11.7 sayı ve 21.7 dakika ortalamalarıyla oynarken üç sayı çizgisinin gerisinden %38.3 isabet buldu.
Dallas Mavericks'in, dört kez NBA şampiyonu olan Thompson için takas seçeneklerini değerlendirdiği belirtilirken, kulübün sözleşme feshi yerine takas yolunu tercih ettiği ifade edildi.
Buna rağmen ilerleyen dönemde bir sözleşme feshi gerçekleşmesi halinde Lakers ile Heat'in, NBA tarihinin en iyi şutörlerinden biri için karşı karşıya gelmesi bekleniyor.