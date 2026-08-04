Altınordu'da yeni dönem: Altyapı takımları sezonu açtı

2'nci Lig'e katılmama kararı nedeniyle küme düşürülen Altınordu'da A takım kadrosu dağılırken, kulübün altyapı takımları yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İzmir temsilcisinin U14 ve U15 takımları, Yeşilyurt Sait Altınordu Tesisleri'nde düzenlenen törenle yeni sezona merhaba dedi.
BAŞKAN ÖZKAN DA KATILDI
Sezon açılış töreninde futbolcuların ailelerinin yanı sıra Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan da yer aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Seyit Mehmet Özkan, yeni sezonun sporcularımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerken yeni sezon planlarına yönelik bir konuşma gerçekleştirdi ve Altınordu U14 ve U15 takımlarımız, tüm teknik ekibimiz ile yeni sezon öncesinde toplu fotoğraf çektirdi." ifadeleri kullanıldı.
BAŞKAN ÖZKAN DA KATILDI
Sezon açılış töreninde futbolcuların ailelerinin yanı sıra Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan da yer aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Seyit Mehmet Özkan, yeni sezonun sporcularımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerken yeni sezon planlarına yönelik bir konuşma gerçekleştirdi ve Altınordu U14 ve U15 takımlarımız, tüm teknik ekibimiz ile yeni sezon öncesinde toplu fotoğraf çektirdi." ifadeleri kullanıldı.