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Jonathan Kuminga yarışına Minnesota da katıldı

Los Angeles Lakers, Jonathan Kuminga transferinde favori konumunu korurken, Minnesota Timberwolves'un da yarışta güçlü bir aday haline geldiği bildirildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 16:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Jonathan Kuminga yarışına Minnesota da katıldı
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Los Angeles Lakers, Jonathan Kuminga transferinde favori konumunu korurken, Minnesota Timberwolves'un da yarışta güçlü bir aday haline geldiği bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla NBA muhabiri Evan Sidery'e göre Minnesota, serbest oyuncu süreci uzayan Kuminga için artık "gerçekçi bir seçenek" olarak görülüyor.

Sidery, "Lakers favori olarak görülüyor ancak Timberwolves'u da göz ardı etmeyin. Kuminga, Anthony Edwards ve LaMelo Ball ile birlikte oynayacağı bir yıllık sözleşmeyle kendine yatırım yapmayı tercih edebilir." ifadelerini kullandı.

Habere göre Lakers, Kuminga'ya uzun vadede daha yüksek bir kontrat sunabilecek durumda olsa da bunun gerçekleşebilmesi için Atlanta Hawks'ın işaretle ve takas (sign-and-trade) anlaşmasına onay vermesi gerekiyor.

Böyle bir anlaşmanın maaş eşleştirmesi, draft hakları ve muhtemelen üçüncü bir takımı da içermesi bekleniyor.

Minnesota ise maaş bütçesi nedeniyle yalnızca vergi mükellefi orta seviye istisnasını (taxpayer mid-level exception) kullanabiliyor.

Buna karşın Timberwolves'un, Kuminga'ya ilk beşte forma giyebileceği, Anthony Edwards ve LaMelo Ball ile oynayacağı bir yıllık sözleşme sunarak 2027 yazında yeniden serbest oyuncu piyasasına çıkma fırsatı sağlayabileceği ifade edildi.

23 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon 12.2 sayı, kariyerinin en iyi derecesi olan 5.6 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları yakalamıştı.

Lakers daha yüksek maaş ve Luka Doncic'le oynama fırsatı sunarken, Minnesota'nın kısa vadeli planı Los Angeles'ın transferini zorlaştırabilecek önemli bir alternatif olarak görülüyor.

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