Keçiörengücü, Yunus Bahadır'ı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Keçtaş Ankara Keçiörengücü, Yunus Bahadır'ı transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başkent kulübünden yapılan açıklamada, Yunus Bahadır ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Yunus'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kariyerine Belçika temsilcisi Genk'in altyapısında başlayan 23 yaşındaki sağ bek, Alanyaspor ve İstanbulspor'da da forma giydi.
Kariyerine Belçika temsilcisi Genk'in altyapısında başlayan 23 yaşındaki sağ bek, Alanyaspor ve İstanbulspor'da da forma giydi.