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Keçiörengücü, Yunus Bahadır'ı kadrosuna kattı

Ankara Keçiörengücü, sağ bek Yunus Bahadır'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 17:32
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Keçiörengücü, Yunus Bahadır'ı kadrosuna kattı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Keçtaş Ankara Keçiörengücü, Yunus Bahadır'ı transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkent kulübünden yapılan açıklamada, Yunus Bahadır ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Yunus'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kariyerine Belçika temsilcisi Genk'in altyapısında başlayan 23 yaşındaki sağ bek, Alanyaspor ve İstanbulspor'da da forma giydi.

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