Filip Kostic, PSV Eindhoven yolunda

PSV Eindhoven, Filip Kostic transferinde mutlu sona ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun haberine göre, Sırp futbolcu Filip Kostić, PSV Eindhoven'a transferi öncesinde çarşamba günü sağlık kontrollerinden geçecek.
Transferin tamamlandığı belirtilirken, 32 yaşındaki kanat oyuncusunun Hollanda ekibiyle Haziran 2028'e kadar geçerli sözleşme imzalayacağı aktarıldı.
Öte yandan, Hollandalı gazeteci Rik Elfrink de anlaşmanın tamamlandığını doğruladı.
Transferin tamamlandığı belirtilirken, 32 yaşındaki kanat oyuncusunun Hollanda ekibiyle Haziran 2028'e kadar geçerli sözleşme imzalayacağı aktarıldı.
Öte yandan, Hollandalı gazeteci Rik Elfrink de anlaşmanın tamamlandığını doğruladı.