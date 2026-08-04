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Filip Kostic, PSV Eindhoven yolunda

PSV, 33 yaşındaki Filip Kostic'le iki yıllık sözleşme imzalayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 18:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Filip Kostic, PSV Eindhoven yolunda
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PSV Eindhoven, Filip Kostic transferinde mutlu sona ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fabrizio Romano'nun haberine göre, Sırp futbolcu Filip Kostić, PSV Eindhoven'a transferi öncesinde çarşamba günü sağlık kontrollerinden geçecek.

Transferin tamamlandığı belirtilirken, 32 yaşındaki kanat oyuncusunun Hollanda ekibiyle Haziran 2028'e kadar geçerli sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

Öte yandan, Hollandalı gazeteci Rik Elfrink de anlaşmanın tamamlandığını doğruladı.

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