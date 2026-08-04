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Galatasaray'a kötü haber: Tijjani Reijnders

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Manchester City'nin Hollandalı yıldızı Tijjani Reijnders'e İngiltere'den iki kulüp talip oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 18:34 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2026 18:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray'a kötü haber: Tijjani Reijnders
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Yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da kadro takviyesi için transfer çalışmaları devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, orta saha transferi için Manchester City'den Tijjani Reijnders'i listesine almıştı. Hollandalı futbolcuya İngiltere'den ilgi gösterilmeye başlandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Nottingham Forest, Hollandalı futbolcuyu orta saha transferi için oluşturduğu kısa listenin adayları arasına aldı.

Haberde, Reijnders'e haziran ayında Newcastle United'ın da ilgi gösterdiği hatırlatılırken, İngiliz kulübünün deneyimli orta saha için girişimlerini değerlendirdiği belirtildi.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Manchester City formasıyla 47 maça çıkan Reijnders, 7 gol atarken 7 de asist yaptı.

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