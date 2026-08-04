Galatasaray'a kötü haber: Tijjani Reijnders

Yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da kadro takviyesi için transfer çalışmaları devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, orta saha transferi için Manchester City'den Tijjani Reijnders'i listesine almıştı. Hollandalı futbolcuya İngiltere'den ilgi gösterilmeye başlandı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Nottingham Forest, Hollandalı futbolcuyu orta saha transferi için oluşturduğu kısa listenin adayları arasına aldı.
Haberde, Reijnders'e haziran ayında Newcastle United'ın da ilgi gösterdiği hatırlatılırken, İngiliz kulübünün deneyimli orta saha için girişimlerini değerlendirdiği belirtildi.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Manchester City formasıyla 47 maça çıkan Reijnders, 7 gol atarken 7 de asist yaptı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Nottingham Forest, Hollandalı futbolcuyu orta saha transferi için oluşturduğu kısa listenin adayları arasına aldı.
Haberde, Reijnders'e haziran ayında Newcastle United'ın da ilgi gösterdiği hatırlatılırken, İngiliz kulübünün deneyimli orta saha için girişimlerini değerlendirdiği belirtildi.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Manchester City formasıyla 47 maça çıkan Reijnders, 7 gol atarken 7 de asist yaptı.