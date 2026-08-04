Trabzonspor'da mutlu son: Muhammed Salah

Trabzonspor'da Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaşıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 61 Saat'in haberine göre, bordo mavili takımın Mısırlı yıldız Muhammed Salah ile tüm şartlarda anlaşma sağladı ve oyuncunun resmi imzayı attığı öğrenildi.
TRABZONSPOR İÇİN GELİYOR
Karadeniz ekibi, Mısırlı yıldız için 5 Ağustos Çarşamba günü Yunanistan'a özel uçak gönderecek.
Uçak, 10.30 civarında Yunanistan'dan hareket edip İstanbul'a gelecek. Salah, İstanbul'da Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya gelecek.
Salah, Ertuğrul Doğan ile birlikte 19.00 civarında Trabzon'a gelecek.
İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK
Salah için 6 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek.
2 YILLIK ANLAŞMA VE 'SALAH' ÜRÜNLERİNDEN YÜZDE 20 PAY
Taraflar arasında 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken, anlaşmada dikkat çeken bir madde de yer aldı. Buna göre Salah, Trabzonspor'un satışa sunduğu kendi ismini taşıyan "Salah" ürünlerinden %20 pay alacak.
PREMIER LİG VE LİVERPOOL TARİHİNE GEÇTİ
Kariyeri boyunca sayısız rekora imza atan Muhammed Salah, İngiliz futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Mısırlı yıldız;
- Liverpool'un Premier Lig tarihindeki en golcü futbolcusu,
- Premier Lig tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcu,
- Premier Lig tarihinde en çok asist yapan Afrikalı futbolcu,
- Premier Lig tarihinde en fazla gol katkısı üreten yabancı futbolcu,
- Premier Lig tarihinde tek bir kulüpte en fazla gol katkısı veren futbolcu,
- Premier Lig'de 38 maçlık sezonda en fazla gol katkısı yapan futbolcu,
- UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan Afrikalı futbolcu,
- Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan isim,
- Liverpool tarihinde Anfield'da oynanan Premier Lig maçlarında en fazla gol katkısı sağlayan futbolcu unvanlarını elinde bulunduruyor.
LIVERPOOL'DA İSTATİSTİKLERİYLE DAMGA VURDU
Liverpool kariyerinde 442 maça çıkan Salah, 257 gol ve 123 asistlik performans sergileyerek kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
Deneyimli yıldızın son yıllardaki sezon performansları ise şöyle:
- 2025/26: 41 maç, 12 gol, 10 asist
- 2024/25: 52 maç, 34 gol, 21 asist
- 2023/24: 44 maç, 25 gol, 13 asist
- 2022/23: 51 maç, 30 gol, 16 asist
- 2021/22: 51 maç, 31 gol, 15 asist
- 2020/21: 51 maç, 31 gol, 6 asist
- 2019/20: 46 maç, 23 gol, 12 asist
- 2018/19: 52 maç, 27 gol, 10 asist
- 2017/18: 52 maç, 44 gol, 14 asist
TRABZONSPOR İÇİN GELİYOR
Karadeniz ekibi, Mısırlı yıldız için 5 Ağustos Çarşamba günü Yunanistan'a özel uçak gönderecek.
Uçak, 10.30 civarında Yunanistan'dan hareket edip İstanbul'a gelecek. Salah, İstanbul'da Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bir araya gelecek.
Salah, Ertuğrul Doğan ile birlikte 19.00 civarında Trabzon'a gelecek.
İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK
Salah için 6 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek.
2 YILLIK ANLAŞMA VE 'SALAH' ÜRÜNLERİNDEN YÜZDE 20 PAY
Taraflar arasında 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken, anlaşmada dikkat çeken bir madde de yer aldı. Buna göre Salah, Trabzonspor'un satışa sunduğu kendi ismini taşıyan "Salah" ürünlerinden %20 pay alacak.
PREMIER LİG VE LİVERPOOL TARİHİNE GEÇTİ
Kariyeri boyunca sayısız rekora imza atan Muhammed Salah, İngiliz futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Mısırlı yıldız;
- Liverpool'un Premier Lig tarihindeki en golcü futbolcusu,
- Premier Lig tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcu,
- Premier Lig tarihinde en çok asist yapan Afrikalı futbolcu,
- Premier Lig tarihinde en fazla gol katkısı üreten yabancı futbolcu,
- Premier Lig tarihinde tek bir kulüpte en fazla gol katkısı veren futbolcu,
- Premier Lig'de 38 maçlık sezonda en fazla gol katkısı yapan futbolcu,
- UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan Afrikalı futbolcu,
- Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan isim,
- Liverpool tarihinde Anfield'da oynanan Premier Lig maçlarında en fazla gol katkısı sağlayan futbolcu unvanlarını elinde bulunduruyor.
LIVERPOOL'DA İSTATİSTİKLERİYLE DAMGA VURDU
Liverpool kariyerinde 442 maça çıkan Salah, 257 gol ve 123 asistlik performans sergileyerek kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
Deneyimli yıldızın son yıllardaki sezon performansları ise şöyle:
- 2025/26: 41 maç, 12 gol, 10 asist
- 2024/25: 52 maç, 34 gol, 21 asist
- 2023/24: 44 maç, 25 gol, 13 asist
- 2022/23: 51 maç, 30 gol, 16 asist
- 2021/22: 51 maç, 31 gol, 15 asist
- 2020/21: 51 maç, 31 gol, 6 asist
- 2019/20: 46 maç, 23 gol, 12 asist
- 2018/19: 52 maç, 27 gol, 10 asist
- 2017/18: 52 maç, 44 gol, 14 asist