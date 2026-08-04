04 Ağustos
Mjaellby-Slovan Bratislava
1-184'
04 Ağustos
Ararat Armenia-NK Celje
2-180'
04 Ağustos
Hapoel Beer Sheva-FK Crvena Zvezda
0-09'
04 Ağustos
Sparta Prag-Lyon
21:00
04 Ağustos
Dinamo Zagreb-FK Kauno Zalgiris
21:00
04 Ağustos
Bournemouth-Genoa
10-1
04 Ağustos
Ipswich Town-Le Havre
21:45

Samsunspor, Sekongo'yu renklerine kattı

Samsunspor, 22 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu Antoine Sekongo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 19:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Samsunspor, Sekongo'yu renklerine kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Malili orta saha oyuncusu Antoine Sekongo'yu transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fransa temsilcisi Dunkerque'den kadroya dahil edilen Antoine Sekongo ile 2031 yılına kadar geçerli 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İstanbul'da gerçekleştirilen imza töreninde 22 yaşındaki orta saha oyuncusuna kırmızı-beyazlı forma altında başarılarla dolu bir kariyer dilendi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.