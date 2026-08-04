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Keçiörengücü, kaleci Efe Kaan Yıldız'ı renklerine bağladı

Ankara Keçiörengücü, kaleci Efe Kaan Yıldız'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 20:13
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Keçiörengücü, kaleci Efe Kaan Yıldız'ı renklerine bağladı
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Trendyol 1. Lig takımlarından Keçtaş Ankara Keçiörengücü, kaleci Efe Kaan Yıldız ile sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada "Keçtaş Ankara Keçiörengücü'müz, Efe Kaan Yıldız ile anlaşmaya varmıştır. Efe'ye kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

22 yaşındaki file bekçisi, 2024'te başladığı profesyonel kariyerinde, altyapısından yetiştiği Altınordu'da oynadı.

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