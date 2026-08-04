Keçiörengücü, kaleci Efe Kaan Yıldız'ı renklerine bağladı

Trendyol 1. Lig takımlarından Keçtaş Ankara Keçiörengücü, kaleci Efe Kaan Yıldız ile sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada "Keçtaş Ankara Keçiörengücü'müz, Efe Kaan Yıldız ile anlaşmaya varmıştır. Efe'ye kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
22 yaşındaki file bekçisi, 2024'te başladığı profesyonel kariyerinde, altyapısından yetiştiği Altınordu'da oynadı.
22 yaşındaki file bekçisi, 2024'te başladığı profesyonel kariyerinde, altyapısından yetiştiği Altınordu'da oynadı.