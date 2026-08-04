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Karşıyaka'dan oyun kurucu takviyesi: Ishmael El-Amin

Karşıyaka Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Ishmael El-Amin'i kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 21:03
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Karşıyaka'dan oyun kurucu takviyesi: Ishmael El-Amin
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, ABD'li oyun kurucu Ishmael El-Amin'i transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Hapoel Galil Elion'da forma giyen 27 yaşındaki basketbolcunun 2026-2027 sezonunda Karşıyaka'da oynayacağı belirtildi.

Kariyerine Ball State Cardinals'te başlayan Ishmael El-Amin, daha önce Rhode Island Rams, Shumen Basket, Ventspils, Hapoel Gilboa Galil, Napoli ve Hapoel Galil Elion takımlarında forma giydi.

Açıklamada, Ishmael El-Amin'e yeni sezonda başarılar dilendi.

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