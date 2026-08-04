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Ipswich Town, Florentino Luis transferini resmen açıkladı!

Ipswich Town, Florentino Luis ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 21:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Ipswich Town, Florentino Luis transferini resmen açıkladı!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Ipswich Town, Burnley forması giyen merkez orta saha oyuncusu Florentino Luis'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ipswich Town, Luis ile 2031 yazına kadar geçerli 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Geçtiğimiz sezon Burnley formasıyla Premier Lig'de 31 maça çıkan Florentino, İngiliz ekibine Benfica'dan transfer olmuştu. Portekiz temsilcisinde iki Primeira Liga şampiyonluğu yaşayan deneyimli orta saha, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giyerken, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da mücadele etti.

Kariyerinde ayrıca İspanya'da Getafe ve Fransa'da Monaco formalarını giyen Florentino, Portekiz Milli Takımı'nın alt yaş kategorelerinde U21 seviyesine kadar görev yaptı.

"BURADA ÇOK MUTLU OLACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Transferinin ardından kulüp televizyonuna konuşan Florentino Luís, Ipswich Town'a katıldığı için büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

"Bu kulübün bir parçası olduğum için harika hissediyorum. Burada çok mutlu olacağımı düşünüyorum. Kulübün geleceğe bakış açısını seviyorum ve burada çok kaliteli oyuncular var. Kulübün uzun vadeli planları, burayı tercih etmemdeki en önemli nedenlerden biriydi."

Takıma katacağı özelliklere de değinen Portekizli futbolcu, "Takıma tecrübe ve denge katabilirim. Savunma ile hücum arasındaki bağlantıyı sağlamayı seviyorum. Artık imzayı attım, takım arkadaşlarımla ve taraftarlarımızla buluşup çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

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