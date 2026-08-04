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Eyüpspor, Nijeryalı santrfor Ahmed Abdullahi'yi transfer etti

Eyüpspor, Nijeryalı santrfor Ahmed Abdullahi'yi transfer ettiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 22:10
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Eyüpspor, Nijeryalı santrfor Ahmed Abdullahi'yi transfer etti
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Nijeryalı futbolcu Ahmed Abdullahi'yi kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, Abdullahi'nin sözleşme süresine dair bilgi paylaşılmazken, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Ahmed Abdullahi ile sözleşme imzalamıştır. Ahmed Abdullahi'ye eflatun-sarılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz."

Nijerya ekibi HB Academy Abuja'da altyapı eğitimini alan 22 yaşındaki santrfor, daha önce Belçika ekibi Gent ve İngiltere temsilcisi Sunderland'de forma giydi.

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