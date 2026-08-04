Galatasaray, Rafael Leao için vites yükseltti!

Galatasaray, Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao transferi için girişimlerini hızlandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Matteo Moretto'nun aktardığı bilgilere göre sarı-kırmızılı yönetim, Portekizli kanat oyuncusuna çok ciddi bir maaş teklifi sunmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'ın son saatlerde oyuncu cephesiyle temaslarını yoğunlaştırdığı ve transfer yarışında önemli bir mesafe kat ettiği belirtildi.
Haberde, Leao ile ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de bulunduğu, ancak mevcut tabloda Galatasaray'ın transfer yarışında bir adım önde olduğu ifade edildi.
PERFORMANSI
Milan'da geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.
Galatasaray'ın son saatlerde oyuncu cephesiyle temaslarını yoğunlaştırdığı ve transfer yarışında önemli bir mesafe kat ettiği belirtildi.
Haberde, Leao ile ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de bulunduğu, ancak mevcut tabloda Galatasaray'ın transfer yarışında bir adım önde olduğu ifade edildi.
PERFORMANSI
Milan'da geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.