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Galatasaray, Rafael Leao için vites yükseltti!

Galatasaray, Milan'ın yıldızı Rafael Leao transferi için vites yükseltti. Sarı-kırmızılılar, Portekizli oyuncuya yüksek maaşlı bir teklif sunmaya hazırlanırken, transfer yarışında Fenerbahçe'nin önüne geçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 22:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Rafael Leao için vites yükseltti!
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Galatasaray, Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao transferi için girişimlerini hızlandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Matteo Moretto'nun aktardığı bilgilere göre sarı-kırmızılı yönetim, Portekizli kanat oyuncusuna çok ciddi bir maaş teklifi sunmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın son saatlerde oyuncu cephesiyle temaslarını yoğunlaştırdığı ve transfer yarışında önemli bir mesafe kat ettiği belirtildi.

Haberde, Leao ile ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de bulunduğu, ancak mevcut tabloda Galatasaray'ın transfer yarışında bir adım önde olduğu ifade edildi.

PERFORMANSI

Milan'da geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

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