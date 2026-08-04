Arsenal, Bruno Guimaraes transferinde sona yaklaştı!

Arsenal ile Newcastle United, Brezilyalı orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes'in transferi için anlaşma aşamasına geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'in 8 Temmuz tarihli haberinde, Bruno Guimaraes'in Newcastle yönetimine ayrılmak istediğini ve tercihini Arsenal'den yana kullandığını bildirdiği aktarılmıştı. Londra ekibi, oyuncu için ilk etapta 60 milyon sterline (yaklaşık 70 milyon euro) kadar çıkmaya hazır olduğunu belirtmişti.
Arsenal'in daha önce 60 milyon sterlinin altında kalan sözlü teklifi Newcastle tarafından reddedilmiş, İngiliz kulübü ise Brezilyalı yıldız için gelecek teklifleri değerlendirmeyeceğini ifade etmişti.
Ancak gelinen noktada tüm taraflar transfer sürecini sonuçlandırmak istiyor ve anlaşmanın kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. Bruno Guimaraes'in sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atabilmesi için izin çıkmasını beklediği belirtildi.
Arsenal'in daha önce 60 milyon sterlinin altında kalan sözlü teklifi Newcastle tarafından reddedilmiş, İngiliz kulübü ise Brezilyalı yıldız için gelecek teklifleri değerlendirmeyeceğini ifade etmişti.
Ancak gelinen noktada tüm taraflar transfer sürecini sonuçlandırmak istiyor ve anlaşmanın kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. Bruno Guimaraes'in sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atabilmesi için izin çıkmasını beklediği belirtildi.