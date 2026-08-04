Benfica'dan Fenerbahçe'nin teklifine yanıt: Pavlidis

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Yunan golcü Vangelis Pavlidis için yaptığı teklif, Benfica tarafından geri çevrildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Portekiz basınından Record'un haberine göre Benfica, sarı-lacivertlilerin Yunan golcü için yaptığı 40 milyon euroluk teklifi reddetti.
Haberde, teklifin son saatlerde Benfica yönetimine ulaştığı ve Başkan Rui Costa ile yönetiminin Fenerbahçe'ye kısa süre içinde olumsuz yanıt verdiği aktarıldı.
Benfica'nın bu kararı almasında, Franjo Ivanovic'in ayrılık sürecinin devam etmesi de etkili oldu.
BENFICA BIRAKMAK İSTEMİYOR
27 yaşındaki Pavlidis, Benfica formasıyla üçüncü sezonuna hazırlanırken takımın en önemli isimlerinden biri olarak görülüyor. Yunan forvet, geçtiğimiz perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna yükselme mücadelesinde St. Gallen karşısında attığı golle takımını sırtladı.
Portekiz ekibinin, Al Nassr'dan kiralık olarak kadroya katılan Jhon Duran'a rağmen Pavlidis'i takımda tutmak istediği ve golcü futbolcuyu yeni sezonda da ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olarak gördüğü ifade edildi.
BEŞİKTAŞ DA İSTEDİ
Haberde, Pavlidis'e yaz transfer döneminde Türkiye'den yoğun ilgi olduğu belirtildi. İlk olarak Beşiktaş'ın oyuncu için devreye girdiği ve 35 milyon euroya kadar çıktığı, ancak bu teklifin de Benfica tarafından yetersiz bulunduğu kaydedildi.
SERBEST KALMA BEDELİ 100 MİLYON EURO
Benfica, Pavlidis'i 2024 yazında AZ Alkmaar'dan 18 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
Yunan futbolcunun kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, kontratında 100 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alıyor.
BENFICA PERFORMANSI
Benfica kariyerinde şu ana kadar 112 maça çıkan Pavlidis, 64 gol ve 18 asistlik performans sergiledi.
Haberde, teklifin son saatlerde Benfica yönetimine ulaştığı ve Başkan Rui Costa ile yönetiminin Fenerbahçe'ye kısa süre içinde olumsuz yanıt verdiği aktarıldı.
Benfica'nın bu kararı almasında, Franjo Ivanovic'in ayrılık sürecinin devam etmesi de etkili oldu.
BENFICA BIRAKMAK İSTEMİYOR
27 yaşındaki Pavlidis, Benfica formasıyla üçüncü sezonuna hazırlanırken takımın en önemli isimlerinden biri olarak görülüyor. Yunan forvet, geçtiğimiz perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna yükselme mücadelesinde St. Gallen karşısında attığı golle takımını sırtladı.
Portekiz ekibinin, Al Nassr'dan kiralık olarak kadroya katılan Jhon Duran'a rağmen Pavlidis'i takımda tutmak istediği ve golcü futbolcuyu yeni sezonda da ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olarak gördüğü ifade edildi.
BEŞİKTAŞ DA İSTEDİ
Haberde, Pavlidis'e yaz transfer döneminde Türkiye'den yoğun ilgi olduğu belirtildi. İlk olarak Beşiktaş'ın oyuncu için devreye girdiği ve 35 milyon euroya kadar çıktığı, ancak bu teklifin de Benfica tarafından yetersiz bulunduğu kaydedildi.
SERBEST KALMA BEDELİ 100 MİLYON EURO
Benfica, Pavlidis'i 2024 yazında AZ Alkmaar'dan 18 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
Yunan futbolcunun kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, kontratında 100 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alıyor.
BENFICA PERFORMANSI
Benfica kariyerinde şu ana kadar 112 maça çıkan Pavlidis, 64 gol ve 18 asistlik performans sergiledi.