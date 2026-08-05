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Ertuğrul Doğan'dan Alexander Sörloth açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Norveçli golcü Alexander Sörloth için konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 00:18
Ertuğrul Doğan'dan Alexander Sörloth açıklaması
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Alexander Sörloth için A Spor ekranlarına açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Doğan, adı bordo-mavili kulüple anılan Norveçli golcü Alexander Sörloth'un transfer gündemlerinde yer almadığını söyledi.

"GÜNDEMİMİZDE YOK"

Transfer iddialarına gülerek yanıt veren Doğan, "Alexander Sörloth, gündemimizde yok. Gerçi şimdi ben 'yok' dedim diye 'kesin alıyor' diyecekler ama gerçekten yok." ifadelerini kullandı.

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