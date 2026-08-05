Ertuğrul Doğan'dan Alexander Sörloth açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Alexander Sörloth için A Spor ekranlarına açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Doğan, adı bordo-mavili kulüple anılan Norveçli golcü Alexander Sörloth'un transfer gündemlerinde yer almadığını söyledi.
"GÜNDEMİMİZDE YOK"
Transfer iddialarına gülerek yanıt veren Doğan, "Alexander Sörloth, gündemimizde yok. Gerçi şimdi ben 'yok' dedim diye 'kesin alıyor' diyecekler ama gerçekten yok." ifadelerini kullandı.
"GÜNDEMİMİZDE YOK"
Transfer iddialarına gülerek yanıt veren Doğan, "Alexander Sörloth, gündemimizde yok. Gerçi şimdi ben 'yok' dedim diye 'kesin alıyor' diyecekler ama gerçekten yok." ifadelerini kullandı.