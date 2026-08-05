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Beşiktaş'ı ilgilendiren maçta kazanan Dinamo Zagreb

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Dinamo Zagreb, Kauno Zalgiris'i 5-0 mağlup etti. Eşleşmede kaybeden taraf, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna çıkması halinde siyah-beyazlıların rakibi olacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 00:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ı ilgilendiren maçta kazanan Dinamo Zagreb
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Dinamo Zagreb ile Kauno Zalgiris karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Maksinir Stadyumu'nda oynanan maçı Hırvat ekibi, 5-0'lık skorla kazandı.

Dinamo Zagreb'in gollerini 32. dakikada Miha Zajc, 34. dakikada McKenna, 52. dakikada Lisica, 77. dakikada Stojkovic ve 90+4. dakikada Kacavenda attı.

RÖVANŞ 11 AĞUSTOS'TA

Rövanş mücadelesi, 11 Ağustos'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİBİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hradec Kralove'yi eleyip play-off turuna yükselmesi halinde bu eşleşmenin kaybedeniyle karşılaşacak.

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