Beşiktaş'ı ilgilendiren maçta kazanan Dinamo Zagreb

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Dinamo Zagreb ile Kauno Zalgiris karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Maksinir Stadyumu'nda oynanan maçı Hırvat ekibi, 5-0'lık skorla kazandı.
Dinamo Zagreb'in gollerini 32. dakikada Miha Zajc, 34. dakikada McKenna, 52. dakikada Lisica, 77. dakikada Stojkovic ve 90+4. dakikada Kacavenda attı.
RÖVANŞ 11 AĞUSTOS'TA
Rövanş mücadelesi, 11 Ağustos'ta oynanacak.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİBİ
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hradec Kralove'yi eleyip play-off turuna yükselmesi halinde bu eşleşmenin kaybedeniyle karşılaşacak.
Dinamo Zagreb'in gollerini 32. dakikada Miha Zajc, 34. dakikada McKenna, 52. dakikada Lisica, 77. dakikada Stojkovic ve 90+4. dakikada Kacavenda attı.
RÖVANŞ 11 AĞUSTOS'TA
Rövanş mücadelesi, 11 Ağustos'ta oynanacak.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİBİ
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hradec Kralove'yi eleyip play-off turuna yükselmesi halinde bu eşleşmenin kaybedeniyle karşılaşacak.