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Fenerbahçe'de Kante gelişmesi! UEFA kadrosuna eklendi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişikliğe gitti. Sarı-lacivertliler Bartuğ Elmaz'ı kadrodan çıkarırken N'Golo Kante'yi listeye ekledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 00:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Kante gelişmesi! UEFA kadrosuna eklendi
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda değişiklik yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli kulüp, UEFA'ya bildirdiği kadrodan Bartuğ Elmaz'ı çıkarırken Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante listeye eklendi.

Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı için UEFA'ya bildirdiği kadro şöyle:

Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, N'Golo Kante, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muric, Anthony Musaba, Sidiki Cherif.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği B listesinde ise Engin Can Biterge, Kuzey Sapaz, Ali Yasir Caklı, Kamil Efe Üregen, Çağan Sarıdikmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, Alaettin Ekici ve Çağrı Fedai yer alıyor.

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