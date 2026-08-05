04 Ağustos
Mjaellby-Slovan Bratislava
1-2
04 Ağustos
Ararat Armenia-NK Celje
2-1
04 Ağustos
Hapoel Beer Sheva-FK Crvena Zvezda
1-0
04 Ağustos
Sparta Prag-Lyon
2-1
04 Ağustos
Dinamo Zagreb-FK Kauno Zalgiris
5-0
04 Ağustos
Bournemouth-Genoa
10-1
04 Ağustos
Ipswich Town-Le Havre
1-0

Göztepe, Gökdeniz Bayrakdar'ı kadrosuna kattı

Göztepe, Gökdeniz Bayrakdar ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 00:31
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Göztepe, Gökdeniz Bayrakdar'ı kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Gökdeniz Bayrakdar'ı transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"23 Kasım 2001 tarihinde Kocaeli'de dünyaya gelen Gökdeniz, kariyerinde son olarak Bodrum FK forması giydi. Birçok farklı mevkide görev yapabilen Gökdeniz, Süper Lig'de 101 kez forma giyerken, 21 ve 19 yaş altı milli takımlarımızda toplam 15 karşılaşmada görev aldı. Gökdeniz Bayrakdar'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı formamızla birlikte nice başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz."



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.