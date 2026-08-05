Fenerbahçe'ye müjdeli haber: Endrick

Fenerbahçe golcü transferinde çalışmalarını aralıksız sürdürürken, yönetici Cihan Kamer'in sarı-lacivertli camianın merakla beklediği ismi bu hafta içinde açıklanması nedeniyle İspanya'ya adeta sefere çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ENDRICK İÇİN GİRİŞİM
Milliyet'in haberine göre sarı-lacivertliler, Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis transferinde sonuç alınamaması ihtimaline karşı alternatiflerini belirledi. Yönetici Cihan Kamer'in, Real Madrid'de forma giyen Endrick için İspanya'da temaslarda bulunacağı öne sürüldü.
Cihan Kamer'in Brahim Diaz'ın ardından Endrick transferi için de girişimlerde bulunacağı, bu isimlerden sonuç alınamaması halinde ise rotasını Atletico Madrid'e çevireceği ifade edildi.
AYRILMAK İSTİYOR
Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Brezilyalı genç yıldız Endrick, daha fazla forma şansı bulabilmek adına Real Madrid'den ayrılmak istediğini kulübüne iletti. Bu gelişmenin ardından oyuncunun geleceğine ilişkin transfer iddiaları da hız kazandı.
SEZON PERFORMANSI
20 yaşındaki Brezilyalı forvet, geride kalan sezonda kiralık olarak formasını giydiği Lyon'da tüm kulvarlarda 21 resmi maça çıktı. Endrick, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. Real Madrid formasıyla ise 3 resmi maçta görev aldı.
Milliyet'in haberine göre sarı-lacivertliler, Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis transferinde sonuç alınamaması ihtimaline karşı alternatiflerini belirledi. Yönetici Cihan Kamer'in, Real Madrid'de forma giyen Endrick için İspanya'da temaslarda bulunacağı öne sürüldü.
Cihan Kamer'in Brahim Diaz'ın ardından Endrick transferi için de girişimlerde bulunacağı, bu isimlerden sonuç alınamaması halinde ise rotasını Atletico Madrid'e çevireceği ifade edildi.
AYRILMAK İSTİYOR
Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Brezilyalı genç yıldız Endrick, daha fazla forma şansı bulabilmek adına Real Madrid'den ayrılmak istediğini kulübüne iletti. Bu gelişmenin ardından oyuncunun geleceğine ilişkin transfer iddiaları da hız kazandı.
SEZON PERFORMANSI
20 yaşındaki Brezilyalı forvet, geride kalan sezonda kiralık olarak formasını giydiği Lyon'da tüm kulvarlarda 21 resmi maça çıktı. Endrick, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 8 asistlik katkı sağladı. Real Madrid formasıyla ise 3 resmi maçta görev aldı.