Dusan Vlahovic, Beşiktaş'tan süre istedi!

Beşiktaş, golcü transferi için Dusan Vlahovic'te ısrarcı olsa da istediği cevap bir türlü gelmiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yaklaşık, 1.5 aydır gündemi meşgul eden Sırp yıldıza baskı yapılsa da kararını erteliyor.
1 HAFTA SÜRE İSTEDİ
26 yaşındaki futbolcunun yanıt vermek için en az 1 hafta daha süre istediği kaydedildi.
Başarılı santrforun hala üst seviye liglerden teklif beklediği kaydedildi.
KARİYERİ
Kariyerinde 325 maçta 140 gol 26 asitlik skor katkısı sağlayan Vlahovic, Juventus ile 168 karşılaşmada 68 gol, 16 asistlik performans sergiledi.
1 HAFTA SÜRE İSTEDİ
26 yaşındaki futbolcunun yanıt vermek için en az 1 hafta daha süre istediği kaydedildi.
Başarılı santrforun hala üst seviye liglerden teklif beklediği kaydedildi.
KARİYERİ
Kariyerinde 325 maçta 140 gol 26 asitlik skor katkısı sağlayan Vlahovic, Juventus ile 168 karşılaşmada 68 gol, 16 asistlik performans sergiledi.