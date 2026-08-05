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Dusan Vlahovic, Beşiktaş'tan süre istedi!

Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Dusan Vlahovic, siyah-beyazlılardan kararını açıklamak için 1 hafta daha süre istedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 08:54
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Dusan Vlahovic, Beşiktaş'tan süre istedi!
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Beşiktaş, golcü transferi için Dusan Vlahovic'te ısrarcı olsa da istediği cevap bir türlü gelmiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yaklaşık, 1.5 aydır gündemi meşgul eden Sırp yıldıza baskı yapılsa da kararını erteliyor.

1 HAFTA SÜRE İSTEDİ

26 yaşındaki futbolcunun yanıt vermek için en az 1 hafta daha süre istediği kaydedildi.

Başarılı santrforun hala üst seviye liglerden teklif beklediği kaydedildi.

KARİYERİ

Kariyerinde 325 maçta 140 gol 26 asitlik skor katkısı sağlayan Vlahovic, Juventus ile 168 karşılaşmada 68 gol, 16 asistlik performans sergiledi.

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