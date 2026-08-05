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Beşiktaş'tan Ndidi'nin alternatifini belirledi: Kessie

Beşiktaş, Wilfred Ndidi'nin ayrılması halinde Franck Kessie'yi kadrosuna katmak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 09:29
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Ndidi'nin alternatifini belirledi: Kessie
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Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Suudi Arabistan ekibi Al Diriyah, Nijeryalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için hem Beşiktaş hem de oyuncuyla görüşmelerini sürdürüyor.

7 milyon euroluk teklifi reddedilen Körfez temsilcisinin, temsilcisinin ilerleyen günlerde tecrübeli orta saha için Beşiktaş'a yeni bir teklif daha yapması bekleniyor.

Siyah beyazlı kurmaylar da Ndidi'nin ayrılık ihtimaline karşı çalışmalara başladı.

Yönetimin geçtiğimiz günlerde menajerler tarafından önerilen Franck Kessie ismini değerlendirmeye alıp tecrübeli futbolcuya teklif yaptığı öğrenildi.

TRANSFER NDIDI'YE BAĞLI

Son olarak Suudi ekibi Al Ahli'de forma giyen ve 1 Temmuz'dan itibaren serbest statüde bulunan 29 yaşındaki Fildişi Sahili orta sahanın transferinin Ndidi'nin durumuna göre şekilleneceği de gelen haberler arasında.

EN İYİ TEKLİF TÜRKİYE'DEN

Öte yandan İtalyan basını da tecrübeli futbolcunun şu ana kadar aldığı en iyi teklifin Türkiye'den geldiğini belirtti.

 

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